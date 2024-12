Cuba restabelece gradualmente o sistema elétrico após terceiro apagão geral em menos de dois meses

O governo de Cuba anunciou que trabalhava para restabelecer o serviço elétrico, após uma falha na principal termoelétrica da ilha que provocou um apagão nacional na quarta-feira.

"Foi solucionado o controle automático da válvula que causou a desconexão" do sistema elétrico nacional, disse Román Pérez Castañeda, subdiretor técnico da central Antonio Guiteras, a maior do país, localizada na província central de Matanzas.

O apagão, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, foi o terceiro em menos de dois meses no país de 10 milhões de habitantes.

Segundo as autoridades, o serviço começou a ser restabelecido durante o dia por meio de circuitos independentes nas 15 províncias do país, que inicialmente serviram para manter os hospitais em funcionamento.

Durante a noite, várias termoelétricas do país foram reconectadas ao sistema nacional, para fornecer 880 MW, que correspondem a 26% da demanda na ilha.

Em Havana, 360.000 clientes tinham energia elétrica em suas casas, o que representa metade das residências da capital de dois milhões de habitantes, informou a imprensa estatal.

A termoelétrica Antonio Guiteras, que provocou a desconexão total na ilha, ainda não havia começado a produzir energia.

Algumas horas antes, o presidente Miguel Díaz-Canel disse que espera um "bom progresso" na recuperação do serviço durante o dia.

"Os companheiros do Ministério de Minas e Energia de Cuba e da empresa elétrica nacional UNE trabalham incansavelmente e com precisão na reconexão", afirmou Díaz-Canel em sua conta no X.