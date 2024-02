A- A+

Relações diplomáticas Cuba retoma relações diplomáticas com Coreia do Sul após 65 anos Ambas as nações mantêm laços em setores como indústria automobilística

Coreia do Sul e Cuba, aliada da comunista Coreia do Norte, restabeleceram nesta quarta-feira (14) suas relações diplomáticas, rompidas desde 1959, informou o Ministério das Relações Exteriores da ilha caribenha.

"No dia 14 de fevereiro de 2024, foram estabelecidas as relações diplomáticas e consulares entre a República de Cuba e a República da Coreia", disse a chancelaria cubana em um comunicado sucinto.

A instituição das relações ocorreu na sede das Nações Unidas em Nova York, por meio de uma troca de notas diplomáticas entre suas representações, acrescenta a nota.

Coreia do Sul e Cuba haviam estabelecido relações diplomáticas em 1949, mas estas foram rompidas em 1959, após o triunfo da Revolução Cubana, segundo publicou nesta quarta a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul, décima maior economia do mundo, era o único país asiático com o qual Cuba não mantinha vínculos diplomáticos. Contudo, existe uma importante relação comercial entre ambos, segundo o estudo "Centralidade da Ásia para Cuba", publicado em 2021 por um centro de pesquisa da ilha.

Ambas as nações mantêm laços em setores como indústria automobilística, de eletrodomésticos e telefones celulares. Desde 2005, há uma representação permanente do escritório de promoção de investimento comercial da Coreia do Sul em Havana.

De acordo com o estudo de 2021, de autoria do Centro de Pesquisa de Política Internacional, a seguradora de comércio exterior RC Kusure concedeu a Cuba uma linha de crédito de 70 milhões de dólares (R$ 248,5 milhões).

Já em relação à Coreia do Norte, que tem relações tensas com Seul, Cuba mantém laços políticos estreitos desde a década de 1960, em plena Guerra Fria.

No entanto, Havana sempre defendeu uma solução negociada para a crise entre as duas Coreias, divididas ao final da Segunda Guerra Mundial e envolvidas em um conflito há mais de seis décadas.

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reuniu em 2018 com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. Nesse mesmo ano, altos funcionários da Coreia do Norte estiveram em Havana, em uma visita na qual ressaltaram os "excelentes vínculos entre ambos os povos, partidos e governos" baseados na "relação histórica que mantiveram" Kim Il Sung, que morreu em 1994, e Fidel Castro, líder da Revolução Cubana falecido em 2016.

Apesar da falta de relações diplomáticas até agora, há anos cresce a admiração de jovens cubanos pela onda de música popular sul-coreana K-pop e, em 2014, foi criado em Havana um pequeno centro de estudos de língua coreana.

