Cuba se prepara para passagem da tempestade tropical Idalia

Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas na província de Pinar del Río, em Cuba, devido à proximidade da tempestade tropical Idalia, que deverá se transformar em um furacão nas próximas horas.

A tempestade está a 80 km a sudoeste do extremo oeste de Cuba e avança com ventos máximos sustentados de 110 km/h, de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

"As pessoas já foram evacuadas, foram montados centros de processamento de alimentos, a cesta familiar está garantida, as brigadas de saúde e as comunidades estão sendo visitadas", disse Roberto Morales Ojeda, secretário de Organização do Comitê Central do Partido Comunista, em uma publicação na plataforma X (ex-Twitter).

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, está fora do país encerrando uma viagem por Angola, Moçambique, Namíbia e África do Sul.

De acordo com a imprensa local, cerca de oito milhões de pessoas deixaram suas casas para se abrigarem em residências de familiares e amigos em Pinar del Río, que foram atingidas pelo poderoso furacão Ian - de categoria 3 - em setembro do ano passado, deixando pelo menos dois mortos na ilha. Nos EUA, o incidente atingiu a categoria 5 e matou quase 150 pessoas.

A Defesa Civil de Cuba ativou nesta segunda-feira a Fase de Alerta Ciclônico para as províncias de Pinar del Río, Artemisa e Ilha da Juventude, no oeste do país, enquanto chuvas intermitentes também cobrem as vizinhas Mayabeque e Havana.

O serviço ferroviário suspendeu as viagens saindo de Pinar del Río e o transporte marítimo de passageiros foi interrompido no domingo na Ilha da Juventude, informou a mídia local.

Na capital, Havana, os moradores passaram a se abrigar em suas casas, enquanto as embaixadas do Canadá e dos Estados Unidos suspenderam seus expedientes na tarde de segunda-feira e na terça-feira, informaram em suas contas na plataforma X.

A tempestade tropical se desloca para o norte a 13 km/deve ganhar força nas próximas horas até chegar à costa oeste da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, na quarta-feira (30).

Nesta altura, Idalia já terá se tornado um furacão de pelo menos categoria 3, ou seja, com ventos máximos sustentados entre 178 e 208 km/h, segundo o NHC.

