A- A+

MUNDO Cuba sofre novo apagão Desde o início de 2026, o país já sofreu cinco apagões nacionais

Cuba sofreu no domingo (2) um novo apagão nacional em sua rede elétrica, informou a empresa estatal de energia da ilha, afetada pela escassez de combustível devido ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos.

A União Elétrica de Cuba (UNE) anunciou na rede social X uma "desconexão total" do sistema elétrico nacional, o que voltou a deixar o país no escuro.

O governo anunciou posteriormente que foram adotadas medidas para restabelecer o serviço de energia elétrica.

A ilha tem sofrido cortes persistentes devido ao envelhecimento de suas usinas e a um embargo energético dos Estados Unidos, que interrompeu as entregas regulares de combustível, necessário para abastecer as centrais elétricas.

Este é o mais recente de uma série de colapsos totais da rede elétrica. Apenas 24 horas antes, cinco das 15 províncias do país ficaram sem energia.

Desde o início de 2026, Cuba sofreu cinco apagões nacionais, três deles em julho, em um intervalo de 10 dias. Desde o final de 2024, foram 11 apagões em todo o país.

Havana atribui o grave estado de sua rede elétrica às medidas punitivas de Washington, enquanto o governo dos Estados Unidos insiste que a responsabilidade é do governo cubano e da má gestão da economia.

As sete usinas termelétricas que constituem a base do sistema elétrico cubano, com mais de 40 anos de operação, sofrem avarias constantes ou precisam ser desligadas para manutenção.

Veja também