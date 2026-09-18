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Internacional Cuba sofre sétimo apagão geral do ano A situação da ilha se agravou desde janeiro, com restrições à compra de combustível por parte dos Estados Unidos

Cuba sofreu nesta sexta-feira (18) o sétimo apagão geral do ano, em meio a uma crise energética grave. "Houve uma desconexão total do Sistema Elétrico", publicou no X o Ministério de Minas e Energia da ilha.

Mais tarde, a estatal Unión Eléctrica informou que o problema ocorreu após uma falha "nas linhas de transmissão", que deixou o oeste do país sem energia, somada a "condições meteorológicas instáveis na região".

Este é o 7º apagão geral do ano e o 12º desde o fim de 2024. "É uma coisa atrás da outra: sem água, sem gás para cozinhar, sem eletricidade. A verdade é que não sei como não ficamos loucos", disse à AFP a professora Lidia Fernández, 36.

A ilha, de 9,4 milhões de habitantes, sofre apagões constantes devido ao estado obsoleto de suas usinas termelétricas. A situação se agravou desde janeiro, com restrições à compra de combustível por parte dos Estados Unidos.

O bloqueio petroleiro imposto por Washington dificulta o fornecimento de combustível a estas usinas e aos geradores de apoio, que costumam funcionar com diesel importado.

Nas últimas semanas, os apagões se prolongaram por mais de 30 horas na capital, enquanto outras províncias somam mais de 60 horas consecutivas.

"Estamos sem energia em casa há 28 horas. Achei que a luz talvez voltasse em breve, mas agora, com essa desconexão, acho que ficaremos sem energia por vários dias", lamentou o aposentado Francisco Rodríguez, 78.

Em consequência dos cortes de energia, o abastecimento de água e a rede de telefonia também são afetados em todo o país. Havana culpa as medidas punitivas de Washington pelo estado de sua rede elétrica, enquanto os Estados Unidos atribuem a responsabilidade ao governo cubano e à má gestão da economia.

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