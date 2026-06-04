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Conflito Cuba vê sanções contra Díaz-Canel como prova do 'plano' dos EUA de apresentar a ilha como 'ameaça' Desde o início do ano, os Estados Unidos intensificaram suas pressões contra a ilha por meio de um bloqueio de fato sobre o combustível, algo a que o próprio Díaz-Canel se referiu como um "castigo coletivo"

As autoridades cubanas classificaram nesta quinta-feira (4) a "vil" inclusão do presidente da ilha, Miguel Díaz-Canel, na lista de pessoas sancionadas pelos Estados Unidos como uma prova do "plano intervencionista norte-americano" de apresentar Cuba como uma "ameaça à segurança nacional" do país norte-americano.

"A vil inclusão do presidente, de parte de sua família, além de instituições, organizações da sociedade civil e empresas cubanas em uma lista ilegítima e unilateral do governo dos Estados Unidos, é a mais recente demonstração do plano intervencionista norte-americano de apresentar Cuba como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos", afirmou o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, em uma mensagem publicada nas redes sociais.

Em seguida, o diplomata defendeu que "cada ação" de Washington destinada a "construir um cenário de conflito entre os dois países estará fadada ao fracasso". Além disso, "cada ameaça" contra a "independência" e a "soberania" de Havana terá como resposta "mais unidade e determinação" do povo cubano.

As palavras do responsável pela pasta de Relações Exteriores do Caribe chegam logo após o Tesouro dos Estados Unidos ter anunciado a inclusão em sua lista de sancionados de Díaz-Canel; da primeira-dama e segunda esposa do presidente cubano, Lis Cuesta Pedraza; ao filho desta e enteado do presidente da ilha, Manuel Anido Cuesta, e ao único filho de Raúl Castro, Alejandro Castro.

Por sua vez, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos emitiu medidas idênticas contra cinco entidades cubanas: o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, os Comitês de Defesa da Revolução, a agência de viagens Amistur Cuba SA, o Instituto Cubano de Amizade com os Povos e a mineradora La Victoria.

Após o anúncio das novas sanções, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertiu que o governo do presidente Donald Trump "não tolerará mais" que "regimes marxistas radicais" tentem "ameaçar a segurança nacional" do país norte-americano e "realizem operações de influência para exportar sua 'revolução' venenosa e perversa" para os Estados Unidos e "para o resto do mundo".

"Durante décadas, Cuba tem sido a capital mundial do terrorismo de extrema esquerda. O regime de Havana recrutou, treinou e apoiou movimentos marxistas e terceiromundistas violentos em todo o nosso hemisfério e além. Hoje, estamos agindo contra a rede que permite e financia as operações subversivas e radicais de Cuba", afirmou Rubio em uma mensagem nas redes sociais.

Desde o início do ano, os Estados Unidos intensificaram suas pressões contra a ilha por meio de um bloqueio de fato sobre o combustível, algo a que o próprio Díaz-Canel se referiu como um "castigo coletivo" que equivale, em sua opinião, a um "ato de genocídio".

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