A- A+

submersível Cubo mágico, meias grossas, jejum e playlist colaborativa: veja como foram as últimas horas no Titan Familiares contam como foram os preparativos para a expedição e os últimos momentos em que estiveram juntos

Na última vez que Christine Dawood viu seu marido, Shahzada, e seu filho, Suleman, eles eram manchas no Atlântico Norte, flutuando em uma plataforma a cerca de 400 milhas da terra. Era 18 de junho, dia dos pais, e ela os observou do navio de apoio enquanto eles subiam em uma embarcação submersível de 22 pés chamada Titan. Os mergulhadores os colocaram do lado de dentro, apertando um anel de parafusos enquanto a embarcação passava pelas ondas a cerca de 13.000 pés acima dos destroços de 111 anos do Titanic.

Suleman, de 19 anos, carregava um cubo de Rubik. Shahzada tinha uma câmera Nikon, e estava ansioso para capturar a visão do fundo do mar pela única escotilha do Titan.

— Ele era como uma criança vibrando — disse Christine, que ficou no navio de apoio na superfície com a filha do casal, Alina.

As duas observaram atentamente. O sol estava brilhando e o navio estável. Christine disse que seu marido não conseguia conter o entusiasmo com a viagem ao Titanic, dizendo: “Vou mergulhar amanhã! Vou mergulhar amanhã!”

Logo, o Titã mergulhou nas profundezas da água, descendo em direção a um sonho. Mas horas depois, ainda naquela manhã, Christine ouviu alguém dizendo que a comunicação com o Titan havia sido perdida. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que isso aconteceu 1 hora e 45 minutos após o início do mergulho.

Christine foi, então, até a ponte, onde uma equipe estava monitorando a lenta descida de Titã. Lá, a equipe explicou que a única comunicação entre a cápsula e a nave, através de mensagens de texto codificadas de computador, costumava ser irregular. Se o intervalo durasse mais de uma hora, o mergulho seria abortado, o submersível largaria os pesos e voltaria à superfície.

Por horas, Christine se afogou lentamente em pavor. No final da tarde, explicou, alguém lhe disse que não sabia onde o Titan e a tripulação estavam.

— Eu também estava olhando para o oceano, caso pudesse vê-los emergindo — disse ela.

Quatro dias depois, com Christine e a tripulação do navio de apoio ainda sobre a área do Titanic, oficiais da Guarda Costeira anunciaram que haviam encontrado destroços do Titan. Eles disseram que o submersível teria provavelmente implodido, matando instantaneamente todos que estavam a bordo.

Além dos Dawoods, Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos, um cientista francês e autoridade mundial no Titanic, estava no submersível, tentando fazer seu 38º mergulho até os destroços. Outros tripulantes eram o executivo de uma companhia aérea britânica Hamish Harding, de 58 anos, emocionado por fazer sua primeira expedição, e Stockton Rush, de 61 anos, o fundador e presidente-executivo da OceanGate, que via o empreendimento como um híbrido de ciência e turismo. A empresa recusou os pedidos de entrevista do The New York Times.

Rush estava no comando e queria ser conhecido como um inovador, alguém lembrado pelas regras que quebrou.

'Ele tinha esse grande brilho no rosto'

Em fevereiro, Stockton Rush e sua esposa, Wendy, foram para Londres e se encontraram com os Dawoods em um café perto da estação Waterloo. Eles falaram sobre o design e a segurança do submersível e como era descer nele.

— Não tínhamos ideia desse lado da engenharia - disse Dawood em uma entrevista. — Quero dizer, você senta em um avião sem saber como o motor funciona.

Shahzada Dawood era um empresário britânico-paquistanês de 48 anos de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Ele foi vice-presidente da Engro Corporation, um conglomerado empresarial com sede na cidade portuária de Karachi, que atua nos setores de agricultura, energia e telecomunicações.

Os Dawoods ficaram fascinados com o Titanic depois de visitar uma exposição em Cingapura em 2012, no aniversário de 100 anos do naufrágio do navio. Alguns itens em exibição provavelmente foram descobertos por Nargeolet, eles perceberam depois. Em 2019, a família visitou a Groenlândia e ficou intrigada com as geleiras que se transformavam em icebergs.

Christine Dawood, então, viu um anúncio da OceanGate, oferecendo viagens ao Titanic, e a família se encantou, especialmente Shahzada e Suleman. Mas o menino era muito jovem para mergulhar. A OceanGate exigia que os passageiros tivessem 18 anos, então Christine planejava acompanhar o marido.

Mas, como a pandemia atrasou todos os planos, Suleman chegou à idade mínima e a OceanGate renunciou a uma regra para permitir que Alina, de 17 anos, embarcasse no navio de apoio. A família queria experimentar o mergulho juntos, e Rush queria que eles estivessem lá.

Histórias análogas à do OceanGate podem ser encontradas na literatura, no cinema e, às vezes, na vida real: um cientista pioneiro (ou um misterioso louco, para alguns) oferece um vislumbre raro e caro de sua descoberta para alguns poucos forasteiros incapazes de resistir à própria curiosidade.

Estes não eram os dinossauros do Jurassic Park ou as confecções de Willy Wonka. Essa foi a oportunidade de ver, em primeira mão, através de uma escotilha de 21 polegadas, o navio mais famoso do mundo no fundo do mar.

O custo não era um bilhete dourado, mas 250 mil dólares, embora a taxa anunciada fosse negociável. Rush se considerava mais um cientista do que um vendedor, mas grande parte de seu esforço estava no marketing de sua empresa e na venda de pontos no submersível. Ele queria uma mistura de clientes que oferecessem validação e buzz.

Clientes em potencial negociavam diretamente com ele. Alan Stern, um cientista planetário do Colorado, perguntou sobre um mergulho no Titan em julho do ano passado. Depois que Rush soube do histórico de Stern como piloto de jato, e líder da exploração New Horizon da NASA a Plutão e ao cinturão de Kuiper, ele ofereceu a ele uma passagem gratuita.

Stern, então, aceitou.

– Stockton disse: Não me importo se você der uma palestra, você quer ser o copiloto? – lembrou ele. – Disse: Vamos treinar você, vá para St. John's. E foi isso que acabei fazendo.

O cientista Nargeolet, conhecido como PH, tornou-se um elemento semi-permanente, um quase membro da realeza do Titanic, uma estrela e copiloto nas expedições da OceanGate. Ele passou anos mergulhando no Titanic e coletando itens para museus e exposições.

Ele planejava estar em Paris no dia18 de julho para a abertura de uma exposição sobre o Titanic. "Toda a minha existência gira em torno disso”, escreveu ele em seu livro de 2022 chamado Dans les Profondeurs du Titanic (Nas profundezas do Titanic).

Na última expedição, Nargeolet fez uma apresentação sobre seus 37 mergulhos anteriores no Titanic. Ele também contou ao grupo uma história sobre como certa vez ficou “preso lá por três dias e o submarino estava sem comunicação”, lembrou Christine. Após a palestra, seu marido sorriu para ela.

“Oh, meu Deus, isso é tão legal”, disse Shahzada Dawood no dia.

– Ele estava superando tudo. Ele tinha um grande brilho no rosto falando sobre todas essas coisas nerds – disse Chrstine.

E assim eles vieram, esses turistas ricos e cientistas curiosos, com a promessa de uma rara aventura fornecida por uma empresa que se considerava a “SpaceX do oceano”. A OceanGate falou na linguagem das viagens espaciais: havia uma “central de comando”, um “diretor de missão”, a “plataforma de lançamento e recuperação (LARS)” e uma “contagem regressiva para o lançamento”.

Os passageiros pagantes foram chamados de “especialistas da missão” e a empresa solicitou que não fossem chamados de “clientes” ou turistas” – ou “passageiros”. Eles receberam camisas e jaquetas bordadas com seus nomes e as bandeiras de seus países. Um patch na manga dizia: “Titanic Survey Exploration Crew” ( Equipe de exploração do Titanic).

“O mergulho em águas profundas em um submersível é a única atividade extrema acessível a qualquer pessoa com boa saúde, sem treinamento e independentemente da idade”, escreveu Nargeolet em seu livro.

Um investidor imobiliário de Las Vegas chamado Jay Bloom queria entrar no Titan com seu filho de 20 anos, Sean, este ano. Depois de algumas idas e vindas, Rush ofereceu em abril o "preço de última hora" de 150 mil dólares por ingresso, um desconto de 100 mil em cada. Mas os Blooms recusaram devido a problemas de agenda e questões de segurança.

O plano da OceanGate desde 2021 era realizar uma série de expedições de oito ou nove dias no final da primavera e no início do verão: cerca de dois dias até o Titanic, cinco dias no local e dois dias de volta. Cada expedição poderia ter vários mergulhos — mas apenas um para cada cliente — dependendo da demanda, dificuldades técnicas e condições climáticas.

A viagem final foi a Missão V. Nenhum dos quatro primeiros deste ano chegou perto do Titanic, principalmente por causa do mau tempo em maio e início de junho.

“Tenho orgulho de finalmente anunciar que me juntei à @oceangateexped para sua missão RMS TITANIC como especialista em missão no submarino descendo para o Titanic”, publicou Harding em suas páginas do Facebook e Instagram na tarde anterior ao mergulho. Harding, de 58 anos, era o presidente da Action Aviation, uma empresa de vendas e operações aéreas com sede em Dubai. Ele já havia voado para o espaço com a empresa de foguetes Blue Origin de Jeff Bezos.

Harding postou quatro fotos, incluindo uma imagem do submersível e outra de uma pequena bandeira branca na qual os membros da expedição assinaram seus nomes com marcador preto. Outra foto era do próprio Harding, sentado com as pernas cruzadas, sorrindo. Ele tinha cabelos ralos e avermelhados, usava uma jaqueta preta e verde para qualquer clima sobre uma camisa estilo rúgbi, jeans, meias com tema da NASA e tênis de corrida.

Nas postagens, Harding detalhou os desafios climáticos, mas relatou que o grupo estava se preparando para descer na manhã seguinte por volta das 4 horas. “Até lá, temos muitos preparativos e briefings para fazer”, escreveu ele. “Mais atualizações de expedição a seguir SE o tempo permitir!” Foi sua última postagem.

Balançando o barco

O vídeo promocional da OceanGate, com quase seis minutos de música emocionante e sorrisos largos, mostra o equilíbrio que a empresa tentou cultivar. “Prepare-se para o que Júlio Verne só poderia imaginar”, dizia a narração. “Este não é um passeio emocionante para turistas – é muito mais.”

A empresa como um todo deixou alguns especialistas constrangidos, incluindo pelo menos um ex-funcionário. Nos círculos de especialistas em submersíveis, houve críticas ao projeto cilíndrico (a maioria dos submersíveis em águas profundas é esférica); à escotilha relativamente grande (sete polegadas de espessura e feita de acrílico, de acordo com Rush); e ao uso de materiais mistos, como fibra de carbono e titânio, que podem não aderir bem ou suportar a imensa pressão de um mergulho em alto mar.

Em 2018, Will Kohnen, presidente do comitê de veículos subaquáticos tripulados da Marine Technology Society, escreveu uma carta para Rush, dizendo que a abordagem “experimental” da OceanGate poderia levar a consequências “catastróficas”. O texto foi assinado por dezenas de especialistas. No ano seguinte, um especialista em submersíveis ouviu estalos durante um mergulho no Titan nas Bahamas e, em um e-mail para Rush, implorou a ele que suspendesse as operações.

Rush fez algumas revisões, mas continuou recebendo clientes. Bill Price, aposentado e ex administrador de uma empresa de viagens familiares na Califórnia, fez um mergulho no Titan em 2021. Durante a descida, Rush percebeu que o Titan havia perdido seu sistema de propulsão de um lado. Ele, então, abortou a viagem, disse Price.

Mas ele não conseguiu o "mecanismo de queda de peso" para liberar o lastro para a subida conforme projetado, disse Price. (Em uma entrevista em vídeo com Alan Estrada, um influenciador mexicano, Rush explicou o sistema de lastro, que incluía seis canos de esgoto de 24 polegadas que pesavam 37 libras, “e nós despejamos esse cano, um por um”.)

Rush explicou calmamente que os pesos foram carregados de cima sem rolha - então, se eles pudessem balançar o submersível o suficiente, eles cairiam. Todos se enfileiraram, correram para um lado, depois para o outro, para frente e para trás, para virar o Titan e desalojar o lastro, da mesma forma que alguém balançaria uma máquina de venda automática para liberar uma barra de chocolate presa em um fuso.

– Depois de várias tentativas, ganhamos impulso – disse Price. – Então, ouvimos um baque e todos sabíamos coletivamente que um havia caído. Então continuamos a fazer isso, até que todos os pesos fossem eliminados.

Nada disso impediu o Titan de mergulhar no dia seguinte, com Price a bordo. Eles viram o Titanic e comemoraram na superfície com cidra espumante.

– O fato de termos passado por isso, experimentamos alguns cenários de pior caso e superamos isso, meu pensamento era: Podemos fazer isso – disse Price.

O discurso do OceanGate, sem quaisquer garantias, era que o Titan levaria cerca de duas horas e meia para chegar ao Titanic e cerca de duas horas e meia para subir de volta à superfície. No meio, seriam cerca de quatro horas visitando os destroços. A maioria das viagens não terminava com vistas de perto do Titanic.

Mais missões do Titan foram abortadas do que realizadas. No entanto, Rush tinha um jeito de inspirar confiança nos passageiros com uma transparência bem-humorada, mesmo quando surgiam problemas. Depois que um mergulho de teste planejado foi cancelado algumas semanas atrás porque uma conexão de computador difícil tornou o Titan difícil de controlar, Rush reuniu todos para um interrogatório.

"Para ser franco, é por isso que chamei – principalmente porque temos que descobrir qual é esse problema de controle”, disse ele em uma conversa capturada por um YouTuber que estava na expedição. "Isso é meio importante, controlar o submarino."

Stern, o cientista planetário com formação em aeronáutica, disse que não sabia de algumas das preocupações que vieram à tona desde o acidente, como a carta dos especialistas em submersíveis. Ele voltou são e salvo da expedição, impressionado com os protocolos.

– Eu reconheci plenamente que a implosão poderia ser a forma como nosso mergulho terminou – disse Stern. – Minha própria estimativa era que o Titan havia mergulhado dezenas de vezes, nem todas no Titanic, e para mim, isso foi uma indicação empírica de que eles estavam realizando uma operação bastante confiável e segura.

Price relembrou algumas das analogias que ouviu serem usadas a bordo para explicar como seria ser esmagado por uma pressão extrema no oceano profundo. Uma delas era a de uma lata de Coca-Cola esmagada com uma marreta. Outra era um elefante em pé com mais 100 elefantes em cima dele. A morte seria instantânea.

– De uma forma macabra – disse Price –foi reconfortante.

No 'Polar Prince'

Todas as expedições começaram em St. John's, Newfoundland, na borda leste do continente norte-americano, enfiado nas garras de um porto estreito. Os Dawoods voaram para Toronto em 14 de junho. Um voo cancelado para St. John's deu-lhes tempo para explorar a cidade, mas quando o voo do dia seguinte atrasou, eles temeram perder completamente a viagem do Titanic.

– Na verdade, estávamos muito preocupados, tipo, oh meu Deus, e se eles cancelassem aquele voo também? – disse Christine Dawood. – Em retrospecto, obviamente, eu gostaria que eles tivessem feito isso.

Eles chegaram no meio da noite e foram direto para o Polar Prince, um antigo navio da Guarda Costeira canadense construído em 1959 e usado pela OceanGate este ano. Ele tinha um casco azul-escuro e uma tripulação de 17 pessoas. Também abrigou e transportou cerca de duas dúzias de mergulhadores e membros da equipe OceanGate, além de um conjunto rotativo de clientes.

Nesta primavera, ele foi visto entrando e saindo do porto rebocando uma plataforma flutuante, com cerca de 20 pés quadrados, na qual o submersível Titan de 20 mil libras navegava. Os Dawood acharam as cabines apertadas. O marido e a mulher dormiam em beliches, ela por cima. As crianças tinham as suas próprias cabines. As refeições eram feitas em conjunto, todos no navio, na cozinha, em estilo bufê e em bandejas.

Havia reuniões gerais todos os dias às 7h e novamente às 19h, durando uma hora ou mais. O que aprendemos, o que vamos fazer, o que precisamos pensar? Entre os procedimentos de segurança havia o que Rush chamava de “stopskis”.

Foram pausas de cinco minutos para interromper o ímpeto da missão em pontos-chave e permitir que as pessoas refletissem e expressassem suas preocupações. Parte da ideia era evitar que os clientes pagantes — os “exploradores, aventureiros e cientistas cidadãos” — fossem participantes passivos.

"Os especialistas da missão recebem treinamento em uma variedade de funções, como navegação e pilotagem de submersíveis, rastreamento e comunicações e manutenção e operações de submersíveis”, dizia o folheto da OceanGate. “Eles fazem um mergulho submersível e ajudam na superfície quando outras equipes mergulham.”

À noite, geralmente havia uma apresentação de Rush, Nargeolet ou de um dos outros cientistas, incluindo os clientes que Rush havia trazido a bordo, de arqueólogos a astronautas. As pessoas sentavam no chão ou em sofás para ouvir. Às vezes, eles assistiam “Titanic”. nas profundezas Os mergulhadores tinham que estar no convés às 5 da manhã.

Era domingo, 18 de junho. O briefing discutiu o plano e as responsabilidades. O clima era sério, o navio zumbia. Os mergulhadores e a tripulação do submersível fizeram os preparativos de última hora na água.

— Foi como uma operação bem lubrificada, você podia ver que eles já haviam feito isso antes muitas vezes— disse Christine Dawood.

A essa altura, os três mergulhadores iniciantes já haviam sido informados sobre o que esperar e como se preparar para a esperada viagem de 12 horas. Rush sempre recomendou uma “dieta com baixo teor de resíduos” no dia anterior a um mergulho, e nada de café na manhã de um. Urinar nas 12 horas planejadas significava mirar firme em uma garrafa ou em um banheiro estilo acampamento atrás de uma cortina. Outras recomendações foram usar meias grossas e "trazer um gorro porque vai ficar mais frio quanto mais fundo formos. Tente não molhar os pés com a condensação que se acumula no chão".

Não espere ver nada pela vigia ou pelas câmeras externas durante a descida, porque os holofotes serão desligados para economizar energia da bateria para o passeio épico no fundo do oceano - embora houvesse uma chance de vislumbrar criaturas bioluminescentes, criando uma sensação como cair através das estrelas.

As luzes fracas do interior foram mantidas apagadas pelo mesmo motivo. O único brilho viria de telas de computador e canetas iluminadas usadas para rastrear a descida no papel. E Rush pedia, carregue algumas de suas músicas favoritas em seu telefone para compartilhar com outras pessoas e tocá-las em um alto-falante Bluetooth. Mas, por favor, ele acrescentaria: Nada de música sertaneja.

Os mergulhadores de 18 de junho foram instruídos a embarcar às 7h30. Suleman e Shahzada usavam seus trajes de voo da OceanGate, além de calças impermeáveis, jaqueta impermeável laranja, botas com biqueira de aço, coletes salva-vidas e capacetes. Eles pararam para serem pesados, conforme necessário.

“Estou parecendo bastante gorda”, Dawood lembrou o que seu marido disse. “Já estou fervendo.”

Suleman desceu as escadas para entrar na jangada motorizada que transportaria os passageiros até a plataforma flutuante na qual Titã estava amarrado. Shahzada era menos graciosa.

— Ele precisava de uma mão extra para descer as escadas com todo esse equipamento porque as botas eram muito desajeitadas — disse ela. — E Alina e eu pensamos, ‘Oh, Deus, espero que ele não caia na água.

Os mergulhadores estavam prontos na plataforma. Logo, eles desapareceram no Titan. Entrar no submersível foi um pouco como rastejar pela porta traseira de um SUV, sem assentos. Havia um tapete de borracha no chão e duas alças no teto para pendurar. Rush, o piloto, costumava sentar-se no fundo, longe da escotilha. Outros sentaram-se de costas para as paredes curvas. Os passageiros anteriores às vezes se sentavam em uma almofada acolchoada como aquelas que você pode levar para um estádio.

Os mergulhadores fecharam a escotilha. Alguém com uma catraca apertou todos os parafusos. Eventualmente, as equipes manobraram o Titan debaixo d'água e o soltaram da plataforma.

O Titan normalmente descia a cerca de 25 metros por minuto, ou aproximadamente uma milha por hora. Era lento o suficiente para não haver sensação de movimento. Lá dentro, o brilho da luz do dia no alto teria diminuído lentamente. Dentro de alguns minutos, o Titan seria absorvido pela escuridão e a escotilha seria um anel escuro.

Destroços resgatados

Os destroços do submersível Titan, que implodiu no fundo do Atlântico enquanto tentava alcançar os destroços do Titanic, foram trazidos de volta à terra na quarta-feira. Os pedaços de metal foram descarregados do navio Horizon Arctic em um cais da Guarda Costeira canadense. Junto da carcaça do submarino, também foi encontrado matéria orgânica, supostamente restos mortais dos passageiros.

Todos os cinco tripulantes do submersível foram dados como mortos, após as autoridades concluírem que o veículo implodiu em meio a uma viagem rumo ao naufrágio do Titanic. O material encontrado será submetido a análise.

Os destroços serão levados para um porto dos EUA, onde o Conselho de Investigação da Marinha fará mais análises e testes. Profissionais médicos dos Estados Unidos “realizarão uma análise formal de supostos restos humanos que foram cuidadosamente recuperados nos destroços no local do incidente”, disse a Guarda Costeira em um comunicado.

O Titan foi considerado desaparecido no dia 18 de junho, e a Guarda Costeira anunciou na quinta-feira da semana passada que as cinco pessoas a bordo do submersível morreram depois que a embarcação sofreu uma implosão catastrófica.

Um campo de destroços foi encontrado no fundo do mar, na semana passada, a 500 metros da proa do Titanic, que está a quase 4 km de profundidade e 600 km da costa de Terra Nova, Canadá.

O cargueiro Polar Prince, de bandeira canadense, rebocou o Titan para o mar no fim de semana anterior, mas perdeu contato com o submersível 1h45 após iniciada a descida para a área de naufrágio do Titanic.

O anúncio da implosão, na quinta passada, encerrou uma operação multinacional de busca e resgate que chamou a atenção do mundo desde o desaparecimento da embarcação turística.

Órgãos dos Estados Unidos, Canadá, França e Reino Unido vão participar de investigações sobre o incidente que resultou na implosão do submarino Titan, da empresa OceanGate, na semana passada. Um relatório final será enviado à Organização Marítima Internacional e a outros grupos.

Veja também

Pesquisa Censo 2022: o que explica a queda populacional em diferentes capitais