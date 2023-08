A- A+

SERTÃO Cuidadora de crianças é agredida por casal em restaurante em Petrolina Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a confusão e a agressão

Uma cuidadora de crianças foi agredida por um casal enquanto trabalhava em um restaurante no Bodódromo, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (20). A Polícia Civil, que investiga o caso, registrou um Boletim de Ocorrência por lesão corporal contra a vítima, de 20 anos.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a confusão e a agressão. Segundo informações iniciais do g1 Petrolina, crianças começaram a brigar no local e a cuidadora tentou intervir chamando mãe de uma das envolvidas.

A vítima relatou que a mãe reclamou de ter sido chamada e afirmou que o filho permaneceria brincando no parquinho porque ela havia pago por isso.

Em seguida, a mãe começou a xingar a profissional, que pedia para que ela se acalmasse. A cuidadora ainda pediu para a mulher tirar o dedo apontado de seu rosto, quando ela terminou partindo para a agressão física.

O marido da mulher entrou no local aos gritos e também se envolveu na confusão gritando e insultando a cuidadora, que caiu no chão e foi alvo de chutes no rosto e puxões de cabelo. O homem ainda chegou a puxar uma arma de fogo contra a recreadora.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que "a investigação segue em andamento até o esclarecimento dos fatos". Até o momento, o casal não foi identificado.

