Cuidadora é flagrada agredindo idoso de 76 anos na cidade de Brejo da Madre de Deus

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um caso de maus-tratos contra um casal de idosos na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste.

A suspeita do crime é a cuidadora das vítimas, que foi flagrada por câmeras de segurança batendo em um dos idosos, de 76 anos.

Os equipamentos foram instalados por familiares que desconfiaram das agressões.



De acordo com a PCPE, o flagrante ocorreu no último dia 15 de agosto, no distrito de São Domingos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

"A PCPE está tomando as devidas providências para apurar o fato", informou a corporação.



