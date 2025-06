A- A+

CRIME Cuidadora presa: colega de trabalho suspeita de plano de assassinato e denuncia caso à polícia Segundo a investigação, Flávia Silva Teixeira vinha, que vinha furtando dinheiro da patroa de 83 anos, contratou um matador de aluguel para executar filho dela e ficar com a herança

A recusa de uma cuidadora substituta em participar de um plano de assassinato e sua denúncia à família e à polícia impediram que um crime brutal fosse consumado. Graças à sua coragem, a Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, Flávia Silva Teixeira, suspeita de planejar a morte do filho de uma idosa de 83 anos a quem ela prestava assistência há mais de cinco anos, em uma casa em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O objetivo, segundo as investigações da 9ª DP (Catete), era assumir o controle da herança da família.

Flávia foi localizada pelos agentes em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, e teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A mulher vai responder por tentativa de homicídio por motivo torpe. Além disso, é investigada por furto e maus-tratos contra a idosa, que morava sozinha. Segundo testemunhas, Flávia usava cartões da vítima para benefício próprio e negligenciava os cuidados com ela.

A trama veio à tona quando Flávia se afastou do trabalho para fazer uma cirurgia bariátrica e contratou uma substituta. Nesse período, passou a confiar na nova cuidadora e revelou seu plano: ofereceu dinheiro em troca da participação dela no crime, além de solicitar repetidamente fotos atuais do filho da idosa, para repassá-las a um matador de aluguel. A suspeita chegou a dizer que o assassino estava à procura da vítima e precisava identificá-lo pelas roupas.

"Na véspera da prisão, Flávia ligou para a cuidadora que ficou em seu lugar pedindo uma foto atual do filho da idosa. Disse que o matador já estava à procura dele, mas não o havia encontrado. Precisava da imagem para concluir o crime" contou o delegado Rafael Barcia, titular da 9ª DP.

Assustada, a substituta procurou imediatamente o filho da idosa, que denunciou o caso à polícia. A partir do relato, a delegacia do Catete abriu a investigação e obteve autorização judicial para prender Flávia e cumprir mandado de busca e apreensão na casa dela.

Durante a operação, foram apreendidos cinco celulares, extratos bancários, contratos de seguro com Flávia como beneficiária, notas fiscais de compras em nome da vítima, além de cartões de crédito usados indevidamente. De acordo com a polícia, a motivação do crime era puramente financeira.

"A motivação era puramente financeira. Ela queria continuar se beneficiando dos bens da idosa e garantir a impunidade dos desvios cometidos. O filho da vítima só não morreu porque a cuidadora substituta denunciou todo o plano de Flávia" afirmou Barcia.

Flávia já havia sido denunciada pelo próprio filho da idosa no último dia 4 de junho, por maus-tratos. À época, ele relatou que a mãe apresentava feridas e não estava recebendo os medicamentos corretamente. Segundo a polícia, a suspeita impedia o contato entre os dois e pretendia eliminar o único herdeiro para se beneficiar da herança, se apresentando como única procuradora da vítima.

"Essa história assusta pela frieza e pela crueldade. Flávia impedia o contato do filho com a mãe e já havia histórico de desavenças entre os dois. Cláudio chegou a registrar um boletim de ocorrência por maus-tratos contra a mãe após receber informações de que ela estava ferida e mal cuidada" afirmou o delegado.

Flávia Silva Teixeira foi levada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar o suposto executor contratado para cometer o crime. A suspeita tinha também a procuração da idosa e, segundo os investigadores, pretendia se apropriar da herança após a morte do filho, supostamente se fazendo passar por única beneficiária.

