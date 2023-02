A- A+

Carnaval Cuidados com a pele são essenciais para cair na folia; saiba como se proteger É importante ter alguns cuidados com a pele, como utilizar protetor solar no rosto, no corpo e na boca

Durante o Carnaval, não tem como escapar do sol. Os foliões aproveitam a festividade pulando aos sons dos clarins de momo em meio a exposição solar prolongada. Porém, é importante ter alguns cuidados com a pele, como utilizar protetor solar no rosto, no corpo e na boca e passar maquiagens que estejam dentro do prazo de validade e de marcas confiáveis.

Não basta que o folião passe o protetor solar somente antes de cair na folia. Ao longo do dia, deve-se reaplicar o produto a cada duas ou três horas. Além disso, a recomendação é de que, para o Carnaval, o protetor seja de fator 50 para cima devido à grande exposição ao sol.

De acordo com a médica dermatologista Catarina Carvalho, muitas pessoas utilizam o protetor solar apenas no rosto, porém, existem protetores específicos para serem passados na boca e no corpo.

“As pessoas também devem passar protetor solar labial, e inclusive corporal também. A gente vê muita gente queimada, até com queimadura de segundo grau nessa época, porque às vezes até lembra de proteger o rosto, mas esquece do corpo. A gente não pode esquecer de passar protetor solar corporal até para não ficar com marcas de roupas, e de glitter”, destacou Catarina.

Além do uso do protetor solar, a médica recomenda que os foliões utilizem maquiagens aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de marcas conhecidas.

“Precisamos orientar os pacientes para o uso de maquiagens que tenham a aprovação da Anvisa, de marcas renomadas, não usar qualquer coisa que encontre pelo risco de irritações, dermatites e alergias”, acrescentou a médica.

Dermatologista Catarina Carvalho. Foto: Arquivo pessoal

Mesmo que o folião chegue cansado da folia, é necessário retirar toda a maquiagem utilizando, se possível, três produtos: demaquilante, sabonete (específico para o rosto) e água micelar.

“Mesmo o paciente chegando cansado da folia, não pode deixar de retirar toda a maquiagem. Sabonete não é suficiente para tirar tudo, a gente orienta o uso de demaquilante, especialmente quando se usa uma maquiagem mais pesada. Demaquilante, sabonete e ainda complementar, se possível, com água micelar”, afirmou a médica.

Além disso, o uso de hidratantes tanto para o rosto após a retirada da maquiagem, como para o corpo, ajuda na recuperação da pele após a exposição ao sol. Beber muita água, abrigar-se do sol nos horários de pico (12h às 16h), utilizar chapéus ou bonés para proteger a cabeça do sol e ir para a folia com roupas mais frescas também são fatores que auxiliam para evitar queimadura na pele e transpiração em excesso.

Exposição ao sol prolongada

A exposição solar prolongada combinada com o não uso do protetor solar pode desencadear a chamada insolação. A condição consiste em uma queimadura de 2º grau na pele e o aparecimento de bolhas, em alguns casos. A pessoa com insolação também pode ter febre e náuseas.

"Às vezes o paciente pode até sentir febre, por exemplo, e a gente recomenda procurar um serviço médico caso aconteça insolação mesmo, porque o paciente pode ficar com mal-estar. Tem que procurar atendimento médico para resfriar a pele, usar hidratante, e hidratar-se inclusive de forma oral, beber água é muito importante também para evitar e tratar os efeitos maléficos da exposição prolongada”, ressaltou Catarina.

Geralmente, o paciente com insolação tem febre, dor de cabeça, tontura, náuseas, além de ficar com a pele avermelhada, seca e muito quente. “A temperatura do corpo inclusive pode se elevar até 40º ou acima de 40º”, disse a dermatologista.

