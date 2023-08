A- A+

Neste sábado Cuidando de quem Cuida: evento propõe autocuidado a mães de crianças autistas O evento contará com uma programação especial, envolvendo serviços e atendimentos voltados para o autocuidado de forma gratuita

Neste sábado (19), a primeira edição do Cuidando de quem Cuida ocorrerá na área externa da Igreja Quadrangular Kids, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no Recife.

O evento contará com uma programação especial, envolvendo serviços e atendimentos voltados para o autocuidado de forma gratuita. A programação será voltada para mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista ( TEA).

A edição vai começar com louvor, palestras, café da manhã e ministração da Palavra. A mães presentes receberão os serviços como design de sobrancelha, orientações jurídicas, atendimento psicologico, entre outros.

“Nosso propósito é proporcionar um tempo de cuidado para essas mães que se dedicam tanto em cuidar, por isso o nome Cuidando de quem Cuida”, destacou Flávia Santos.

Segundo Flávia Santos, responsável pelo evento, disse também que 78% dos homens, após receberem o laudo atestando que seus filhos são autistas, abandonam suas esposas. Para ela, a situação é uma triste realidade, que pode ser revertida.

Saiba horário e local:

Horário: o evento começa às 8h e segue até as 12h, na área externa da Igreja Quadrangular Kids.

Local: Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 60, em Piedade.

