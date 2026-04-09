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Apoio 'Cuidar de quem cuida': evento destaca a realidade das mães atípicas em Jaboatão dos Guararapes Ação gratuita oferece suporte, bem-estar e atividades lúdicas para mães e crianças

A invisibilidade e o autocuidado das mulheres responsáveis por filhos autistas estarão no centro do evento “Enquanto ela cuida, quem cuida dela”, promovido pelo Centro Universitário dos Guararapes (UniFG Pernambuco), integrante do Grupo Ânima Educação. Em alusão a Abril Azul - Mês de Conscientização sobre o Autismo, a iniciativa reforça a importância do olhar para quem está na linha de frente do cuidado.

O encontro será realizado na próxima terça-feira (14), das 19h às 21h, no campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, com uma programação gratuita e diversificada voltada tanto para as mães quanto para seus filhos.

Para o público ouvinte das palestras, o acesso é livre, mas as mães devem se inscrever para participarem das atividades exclusivas para elas e seus filhos, como oficinas e demais dinâmicas, através do formulário disponível no link. A inscrição deve ser realizada até a próxima sexta-feira (10).

“A coordenação do curso de Enfermagem promove este evento em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo com o objetivo de ampliar o debate sobre o TEA, olhando não apenas para o desenvolvimento das crianças, mas também para os impactos na dinâmica familiar, especialmente na vida das mães atípicas. Partimos de uma perspectiva sensível e integral, que reconhece que o cuidado precisa alcançar também quem cuida", começou Júlio César Dias, coordenador do curso de enfermagem da UniFG Pernambuco.

Na sequência, o coordenador detalhou algumas das atividades que serão ofertadas ao longo do dia e a expectativa de impacto social.

"A iniciativa promove acolhimento, escuta qualificada e troca de experiências, além de oferecer orientações práticas para as mães e atividades lúdicas para as crianças. Com isso, reforçamos nosso compromisso com uma formação em saúde mais humanizada e com o papel da instituição como agente de transformação social, valorizando a rede de apoio e o cuidado integral”, concluiu.

Programação

Com foco na saúde física e mental das mães atípicas, a iniciativa oferece atendimentos interdisciplinares e momentos de cuidado integral. Estão previstas rodas de conversa sobre saúde emocional, estratégias de rotina e direitos fundamentais, além de atendimentos estéticos e de bem-estar. Para as crianças, haverá oficinas recreativas e atividades de culinária adaptadas, que estimulam o aprendizado e a autonomia de forma lúdica.



Idealizado pela Liga S.O.S Enfermagem (SOSENF), o evento reúne os cursos de Estética, Nutrição, Pedagogia, Direito, Psicologia e Enfermagem, além da participação de monitores de outras ligas acadêmicas e de profissionais convidados. A ação conta ainda com o apoio da Secretaria Executiva do Trabalho, Empreendedorismo, Qualificação e Juventude da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

Serviço:

Evento: “Enquanto ela cuida, quem cuida dela?

Data: 14 de abril

Horário: 19h às 21h

Local: a programação acontece no Campus da UniFG Piedade com atividades distribuídas entre o hall da IES, o auditório onde serão realizadas as palestras e a brinquedoteca, onde acontecerão as atividades com as crianças.



Com informações da assessoria

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