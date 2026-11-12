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Apoio Cuidoteca da UFPE oferece cuidado aos filhos de estudantes e trabalhadores com apoio da Fade Espaço gratuito contribui para a permanência de mães e pais na universidade

A Cuidadoteca da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) oferece acolhimento gratuito a crianças de estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados da universidade.

A iniciativa está em funcionamento desde março de 2026 e conta com a gestão administrativa e financeira da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (Fade), responsável por gerir os recursos, selecionar e contratar a equipe que atua no espaço.

Atualmente, a Cuidoteca atende 23 crianças, mas tem capacidade para receber até 40.

O espaço promove brincadeiras, leitura, jogos, contação de histórias e práticas artísticas, além de oferecer jantar e lanche diariamente; e ambientes para descanso e convivência.

O atendimento é realizado por uma equipe formada por dez agentes de cuidados, que são estudantes bolsistas, duas monitoras infantis e dez profissionais da equipe técnica da UFPE, de áreas como Serviço Social, Psicologia, Nutrição, Educação Física, Pedagogia e Terapia Ocupacional.

O projeto também recebe crianças com deficiência.



De acordo com Maira Pitta, diretora-presidente da Fade, o trabalho da instituição contribui para que iniciativas de impacto social sejam colocadas em prática.

"Quando apoiamos um projeto que promove o cuidado e a permanência de mães e pais na universidade, também estamos contribuindo para ampliar o acesso à educação e reduzir desigualdades", destacou.



Política de permanência

De natureza extensionista, a Cuidoteca também desenvolve ações relacionadas à maternidade, à parentalidade, às relações de gênero e aos direitos das crianças.

O interesse pelo projeto-piloto surgiu a partir de uma pesquisa realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFPE, que identificou dificuldades enfrentadas por estudantes com filhos para conciliar a formação acadêmica e as responsabilidades familiares.



Dos 8.567 estudantes que responderam ao levantamento, 374 (4,37%) declararam ser mães ou pais de crianças entre zero e 12 anos.



Entre esses estudantes, 29,14% informaram possuir renda per capita de até R$ 300.

Os dados evidenciaram a necessidade de alternativas gratuitas e acessíveis de cuidado infantil, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



O espaço faz parte da Política Nacional de Cuidados e foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Família (SNCF).



A UFPE foi a terceira universidade do país a receber uma estrutura desse tipo, após a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Piauí (UFPI).



Como acessar?

O ingresso das famílias ocorre por meio de processo seletivo, com edital próprio de fluxo contínuo, disponível no Instagram da Cuidoteca.

O documento estabelece os critérios de elegibilidade e os procedimentos para inscrição.

Para informações, também é possível entrar em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), pelos telefones (81) 2126-8192 e (81) 2126-8193.

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