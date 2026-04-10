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Educação Cultiva Comunidades abre inscrições para formação gratuita em agricultura urbana no Recife São ofertadas 30 vagas para pessoas a partir de 18 anos com inscrições abertas até o dia 14 de abril

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

A primeira edição do Cultiva Comunidades - Aprendendo a Plantar na Cidade da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (Seau), está com inscrições abertas até a terça-feira (14).

A formação presencial será realizada na ONG Sempre Viva, no bairro de Passarinho, na Zona Norte da capital pernambucana.

A iniciativa é voltada prioritariamente a agricultoras e agricultores urbanos de territórios agroecológicos acompanhados pela Seau, mas também está aberta a moradores da Região Político-Administrativa 2 (RPA 2) e demais interessados no tema.

Ao todo, são ofertadas 30 vagas para pessoas a partir de 18 anos, sem limite de idade. As inscrições podem ser feitas pelo site Go Recife, na aba de cursos.

A ação tem o objetivo de fortalecer a rede de agricultura urbana, estimular o intercâmbio entre coletivos e aproximar a comunidade das práticas agroecológicas.



Com base na educação popular e em metodologias ativas, a formação aposta no aprendizado a partir da prática e da construção coletiva do conhecimento.

A programação inclui atividades, rodas de conversa, visitas guiadas e exercícios de cartografia participativa, promovendo uma vivência integrada entre teoria e prática.

Segundo a secretária executiva de Agricultura Urbana do Recife, Adriana Figueira, a iniciativa busca valorizar o conhecimento dos participantes e fortalecer a autonomia das comunidades.

“Escolhemos a horta da ONG Sempre Viva por se tratar de um espaço vivo de aprendizado coletivo, onde quem já cultiva e quem deseja começar poderão trocar experiências. Além disso, a cartografia participativa permitirá mapear as potencialidades de Passarinho e arredores, contribuindo para a geração de renda, a soberania alimentar e o fortalecimento das unidades produtivas locais”, afirma.

Encontros semanais

Com carga horária de 20 horas, o curso será dividido em cinco encontros semanais, sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h, nos dias 15, 22 e 29 de abril e 6 de maio.



Já a culminância, com entrega de certificados, está prevista para o dia 13 de maio.

A formação será estruturada em eixos temáticos que abordam desde a introdução à agricultura urbana e à segurança alimentar até o manejo de sistemas agroecológicos, economia solidária, cartografia participativa e gestão sustentável de resíduos orgânicos.

Serviço

Cultiva Comunidades - Aprendendo a Plantar na Cidade

Datas dos encontros: 15, 22 e 29 de abril e 6 de maio de 2026

Horário: das 8h às 12h

Local: ONG Sempre Viva - Rua Compositor Raul Valença, 1309, Passarinho - Recife/PE

Inscrições: site Go Recife

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