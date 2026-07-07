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AGRICULTURA URBANA Cultiva Recife inicia ciclo de oficinas de agricultura urbana no Compaz Ariano Suassuna Formação gratuita acontece entre julho e agosto, com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (8)

Começa nesta quarta-feira (8) um novo ciclo de oficinas formativas do programa Cultiva Recife, no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente no local até o início da primeira oficina, na mesma data.

A programação reúne quatro encontros ao longo do mês de julho e uma atividade de culminância em 5 de agosto, sempre das 13h30 às 16h30.

A formação, ofertada pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (Seau), é aberta aos munícipes interessados em aprender a desenvolver práticas de agricultura urbana com base nos princípios da agroecologia e da educação popular.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a segurança alimentar e nutricional, a organização comunitária, a soberania alimentar, o cuidado com os espaços urbanos por meio da implantação e do manejo de hortas e de outras tecnologias sociais de cultivo.

O conteúdo da formação foi estruturado em quatro oficinas práticas e uma atividade de culminância, articulando teoria e vivência no próprio equipamento.

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro

Formação oferece capacitação em agroecologia, segurança alimentar e cultivo em espaços urbanos. | Foto: Cultiva Recife / Tiago Salgueiro



O primeiro encontro aborda introdução à agricultura urbana e cartografia afetiva, com temas como manejo integrado das áreas produtivas, beneficiamento e economia criativa, segurança alimentar e nutricional e organização comunitária e reconhecimento territorial.

Além disso, o último encontro, em 5 de agosto, é dedicado à culminância, com sistematização das experiências e socialização dos resultados.

Inscrições

No total, são oferecidas 30 vagas, com prioridade para moradores do entorno do Compaz, lideranças comunitárias, agentes populares e pessoas interessadas em iniciar ou aprofundar práticas de agricultura urbana na cidade do Recife.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Compaz Escritor Ariano Suassuna. Os interessados que ainda não possuem cadastro no equipamento devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Serviço:

Projeto: Cultiva Recife – Ciclo de Oficinas Formativas

Local: Compaz Escritor Ariano Suassuna

Datas: Quartas-feiras – 8, 15, 22 e 29 de julho

8, 15, 22 e 29 de julho Horário: 13h30 às 16h30

Culminância: Quarta-feira – 5 de agosto

5 de agosto Endereço: Avenida General San Martin, 1208 - Cordeiro/Recife

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