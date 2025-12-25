A- A+

PERNAMBUCO Culto de Natal reuniu fiéis para louvar o nascimento de Cristo na noite desta quinta-feira (25) Solenidade religiosa que acontece há 32 anos no Quartel do Derby reuniu cerca de dois mil fiéis

Na noite desta quinta-feira (25), dia de Natal, cerca de dois mil fiéis reuniram-se para louvar o nascimento de Cristo no Culto do Quartel da Polícia Militar, no bairro do Derby, na área central do Recife.

Organizado pela Capelania Evangélica da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a celebração religiosa teve início pontualmente às 17h, com apresentações da banda e do coral do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, além de um concerto do Grupo de Louvor da Banda de Música da PMPE e de grupos musicais da Assembleia de Deus Novas de Paz.

De acordo com a organização, o culto tem como proposta destacar o verdadeiro significado do Natal: a chegada de Jesus, trazendo esperança, luz e salvação à humanidade.

Culto de NatalConduzida pelo pastor e coronel da Polícia Militar Francisco Tércio há 32 anos, a cerimônia deste ano contou com a condução do Pastor Eduardo Lopes, presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Mato Grosso do Sul.





“É sempre uma alegria passar a verdadeira mensagem do Natal, que é o nascimento de Jesus. As pessoas, às vezes, se envolvem tanto com as festas e os festejos que se esquecem de Jesus. Não é? Fazem jantares, confraternizações e isso é uma benção, pode fazer isso, é bom. Mas é preciso lembrar ao povo que não se esqueça de Jesus. E estamos aqui, hoje, anunciando Jesus porque somente ele pode nos dar a verdadeira paz. Aquela que atinge o nosso ser interior e você sente verdadeiramente onde você estiver”, declarou o coronel.

União nas divergências

A solenidade religiosa contou ainda com a participação especial de diversos nomes importantes da música gospel brasileira, entre eles: Cícero Nogueira, Adna e Daniel, Suzana Silva, Sandro Tércio e Clarissa Tércio e Banda Desejo de Missões.

“Aqui na Polícia Militar de Pernambuco somos uma grande família, composta por várias pessoas, cada um com suas diferenças, com atividades religiosas diferentes, e desejamos que todo mundo seja contemplado. E a PMPE como um todo tem essa grande preocupação, em termos, inclusive, momentos ecumênicos durante essas semanas, esse tempo que antecede a missa do dia 24, que é onde nós juntamos nossos familiares para estarmos adorando a Deus em um momento tão especial, como esse. E com certeza, aqui, no nosso momento, a nossa mensagem, como diz o profeta Isaías, é o papel da União”, destacou o subtenente Diógenes Barbosa, que é pastor capelão evangélico.

Veja também