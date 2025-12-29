A- A+

Celebração Culto no Monte dos Guararapes reúne fiéis e celebra o Dia Estadual de Ação de Graças em Pernambuco Evento acontece em 1º de janeiro de 2026, é gratuito e deve atrair cerca de 100 mil pessoas ao Monte dos Guararapes, em Jaboatão

O tradicional Culto no Monte dos Guararapes será realizado no dia 1º de janeiro de 2026, a partir das 17h, em Jaboatão dos Guararapes, e deve reunir cerca de 100 mil fiéis para a celebração do Dia Estadual de Ação de Graças. Gratuito e aberto ao público, o evento marca o início do ano com momentos de fé, louvor e solidariedade.

Evento integra calendário oficial do Estado

Promovido pelo Ministério Recuperando Vidas com Jesus, o culto tem mais de 20 anos de história e passou a integrar oficialmente o calendário de Pernambuco em 2023, por meio da Lei nº 18.385/23, que instituiu o Dia Estadual de Ação de Graças, celebrado sempre no primeiro dia do ano. Ao longo das edições, o evento já ultrapassou a marca de dois milhões de participantes.

Realizado no Monte dos Guararapes, o encontro atrai fiéis de diversas cidades pernambucanas e também de estados vizinhos. A movimentação costuma começar ainda durante a tarde, com caravanas e famílias que sobem o monte para acompanhar a programação.

Programação musical reúne artistas nacionais e locais

A programação inclui apresentações de nomes da música gospel nacional, como Dalete Hungria, Kemilly Santos, Julliany Souza, Sandro Narizeu e Esteves Jacinto. Artistas do cenário local também participam, entre eles Lohaine Collins, Douglas Falcão, Jair Martins, Samuel Eleotério, Maycon Tocha, Mizael Mattos, João Neto, Breno Henrique, além da missionária Milka Tavares.



Além do momento religioso, o culto mantém uma ação social. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições que acolhem pessoas em processo de superação do uso abusivo de álcool e outras drogas.

Transporte e acesso ao Monte dos Guararapes

Para facilitar o deslocamento do público, o Grande Recife Consórcio de Transporte informou as principais linhas de ônibus que atendem o entorno do local. O acesso ao monte é feito pela Avenida Barreto de Menezes, onde os passageiros devem desembarcar e seguir a pé.

As linhas mais indicadas são:

01 - Ponte dos Carvalhos / Prazeres (Barra de Jangada)

118 - Prazeres / Boa Viagem

163 - Circular (Cajueiro Seco)

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

170 - Muribeca dos Guararapes (Bacurau)

206 - Barro / Prazeres

A recomendação é sair de casa com antecedência e verificar o saldo do cartão VEM, especialmente para o retorno após o encerramento do evento.

