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MATRIZ AFRICANA Cultura Nagô é tema de curso gratuito com vivências em terreiros de Paudalho; veja como se inscrever Participantes terão contato com música, dança, oralidade e tradições afro-pernambucanas durante quatro dias de formação

O projeto Agô Ilê Mata Norte está com inscrições abertas, até a próxima quarta-feira (30), para um curso gratuito de cultura Nagô realizado em dois terreiros de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco.

Com 100 vagas, a formação terá atividades presenciais nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro, das 9h às 16h, para promover uma imersão em saberes, práticas e tradições afro-pernambucanas.

As atividades serão realizadas no Ylê Axé Iemanjá Sabá e no Ylê Axé Xangô Agodô, espaços de tradição Nagô que receberão os participantes durante os dois finais de semana.

A proposta combina formação, convivência e experiências culturais, incluindo refeições, rodas de conversa, atividades coletivas e contato com conhecimentos transmitidos pela oralidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a próxima semana por meio do formulário disponível no site.

Programação

No primeiro fim de semana, nos dias 10 e 11 de outubro, a formação acontece no Ylê Axé Iemanjá Sabá, fundado por Mãe Nete de Yemanjá Sabá e com mais de 60 anos de tradição.

Nos dias 17 e 18, as atividades seguem para o Ylê Axé Xangô Agodô, casa de Umbanda e tradição Nagô fundada em 1994 e conduzida por Mãe Ceça, no Alto Dois Irmãos.

Ao longo das 30 horas de vivências artístico-culturais, os participantes terão contato com percussão, canto coletivo, dança afro e corporeidade, além de rodas de conversa e atividades práticas.

A programação também aborda temas como presença africana em Pernambuco, tradição Nagô Egba, memória afro-pernambucana, história do Afoxé, Sítio de Pai Adão e patrimônio cultural.

Organização

A formação será conduzida pelo Afoxé Povo de Ogunté, criado em 2000, no Sítio de Água Fria, no Recife, por filhos do Sítio de Pai Adão, o Ilê Obá Ogunté.

Ligado a uma comunidade de tradição Nagô cuja trajetória remonta a 1875, o grupo atua na preservação e difusão desses saberes, tendo o ritmo Ijexá entre suas principais expressões culturais.

Paudalho foi escolhido para sediar a iniciativa por concentrar comunidades que preservam tradições de matriz africana e indígena.

De acordo com o Dossiê Território Ancestral, estudo cultural realizado recentemente, o município possui 19 casas de culto afro-indígenas em funcionamento, contexto que integra a proposta de imersão do projeto.

Podem participar pessoas de 16 a 60 anos, com prioridade para integrantes de comunidades de terreiro, grupos culturais afro-brasileiros, iniciativas afro-indígenas, artistas, estudantes, educadores e agentes culturais de Pernambuco.

A iniciativa também busca aproximar diferentes públicos dos saberes e práticas preservados pelas comunidades tradicionais.

O projeto conta com equipe das áreas de produção cultural, comunicação e audiovisual. Inaldo Costa coordena a iniciativa, enquanto Jorge, integrante da direção do Afoxé Povo de Ogunté, responde pela produção executiva.

A produção local é de Belisa Alves, da Baobá Produção Cultural, e a assessoria de imprensa fica a cargo do jornalista Salatiel Cícero, da Hub Baobá.

Melquiades Alex assina a fotografia e a produção audiovisual, enquanto a AVT Studio desenvolve as artes digitais para as redes sociais.

O Agô Ilê Mata Norte é realizado pelo Afoxé Povo de Ogunté e foi contemplado no Edital da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco, com incentivo do Ministério da Cultura.

Outras informações sobre o projeto e a programação estão disponíveis no perfil Baobá Produção Cultural no Instagram.

Serviço - Curso gratuito de cultura Nagô – Agô Ilê Mata Norte

Local: Terreiros de tradição Nagô

Datas: Sábados e domingos, 10, 11, 17 e 18 de outubro

Horário: 9h às 16h

Município: Paudalho, Pernambuco

Vagas: 100 gratuitas

Carga horária: 30 horas presenciais

Inscrições: Até 30 de setembro

Inscrições: Formulário

Mais informações: Baobá Produção Cultural

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