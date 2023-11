A- A+

Fórum Cúpula Apec termina sem unanimidade sobre Ucrânia e Gaza A Apec, focada na cooperação econômica e no comércio, reúne países como a Indonésia, de maioria muçulmana, e os Estados Unidos, o aliado mais importante de Israel

A cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) foi concluída nesta sexta-feira (17) em San Francisco sem unanimidade para incluir em sua declaração final uma "condenação" à "agressão" da Rússia à Ucrânia ou referências ao conflito entre Israel e o Hamas.

"Alguns líderes se opuseram à inclusão deste texto" na declaração final "argumentando que não consideram que a Apec seja um fórum para debater questões geopolíticas", especificou o presidente do fórum, os Estados Unidos, composto por 21 economias no total, incluindo Rússia e China, com opiniões discordantes.

"A maioria dos membros condena veementemente a agressão contra a Ucrânia e destaca a necessidade de alcançar uma paz justa e duradoura com base nos princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo a integridade territorial, a soberania e a independência política da Ucrânia", acrescentou.

"Observamos com profunda preocupação o impacto adverso da guerra na Ucrânia e destacamos que ela está causando um sofrimento humano imenso e exacerbando as fragilidades existentes na economia global", diz o texto.

Nenhum dos temas em questão foi incluído na declaração final do fórum, após a reunião de líderes em San Francisco, Califórnia, que priorizou apenas promessas de cooperação econômica.

Os Estados Unidos esclareceram no documento anexo que o bloco simplesmente havia "debatido pontos de vista sobre a crise atual em Gaza".

Em 7 de outubro, ocorreu um ataque transfronteiriço por parte dos combatentes do Hamas que deixou cerca de 1.200 mortos e 240 pessoas feitas reféns, segundo Israel.

Em resposta, Israel lançou no mês passado uma intensa campanha aérea e terrestre contra a Faixa de Gaza, em uma retaliação que, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, matou 12.000 pessoas, a maioria civis.

A Apec, focada na cooperação econômica e no comércio, reúne países como a Indonésia, de maioria muçulmana, e os Estados Unidos, o aliado mais importante de Israel.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre quem pesa um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por ordenar a invasão da Ucrânia, não estava entre os líderes que compareceram à reunião. Ele foi representado pelo vice-primeiro-ministro Alexei Overchuk.

