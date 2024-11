A- A+

G20 Cúpula do G20 convida 55 representantes de países ou organizações internacionais Todos os membros plenos do G20 estão convidados - são 21, contando com a União Africana que entrou no grupo este ano

A cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) convidou 55 representantes de países ou organizações internacionais, como já havia mostrado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O evento, que acontece no Rio de Janeiro, ocorrerá entre esta segunda-feira, 18, e a terça-feira, 19.



Todos os membros plenos do G20 estão convidados - são 21, contando com a União Africana que entrou no grupo este ano -, além de oito países parceiros da presidência atual e 12 organismos internacionais.





Além disso, foram chamados exclusivamente para o evento mais 11 países e quatro organismos internacionais.



Há também membros permanentes, como no caso da Espanha.

