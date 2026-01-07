Qua, 07 de Janeiro

jaboatão dos guararapes

Curado: carro capota por cerca de 120 metros na BR-232; acidente deixa dois feridos

Acidente aconteceu por volta das 3h20 desta quarta-feira (7)

Motorista perdeu o controle do carro, que capotou, atravessou o canteiro central e foi parar no meio-fio na rodovia sentido interiorMotorista perdeu o controle do carro, que capotou, atravessou o canteiro central e foi parar no meio-fio na rodovia sentido interior - Foto: PRF/Divulgação

O capotamento de um carro por cerca de 120 metros deixou duas pessoas feridas no quilômetro 9 da BR-232, no bairro no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h20 desta quarta-feira (7), no momento que o veículo seguia na pista sentido Capital.

O motorista perdeu o controle do carro, que capotou, atravessou o canteiro central e foi parar no meio-fio na rodovia sentido interior. Imagens mostram o veículo destruído após o sinistro de trânsito.

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7) | Foto: PRF/Divulgação

A PRF informou que o condutor e o passageiro do veículo ficaram feridos, inicialmente sem gravidade, e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", destacou a corporação.

