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jaboatão dos guararapes Curado: homem é investigado por rastrear advogado com uso de tag escondida em placa de carro Foram apreendidos na residência do suspeito dois celulares e uma caixa com vários dispositivos de rastreamento

Um homem de 41 anos, morador do Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, é investigado por rastrear um advogado com o uso de tag. Nesta quinta-feira (1º), foram apreendidos na residência do suspeito dois celulares e uma caixa com vários dispositivos de rastreamento.

Segundo o delegado Mário Melo, a vítima, um advogado de 46 anos, procurou a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no último mês de agosto, após encontrar um rastreador acoplado na placa do próprio veículo.

"O advogado alega que teve alguns conflitos numa ação judicial em específico e que foi até registrado boletim de ocorrência. Pode ser uma motivação, ainda precisamos apurar de maneira mais detalhada. [...] Ele ficou bastante aflito e percebeu que aquilo poderia ser algum tipo de ameaça à integridade física dele", afirmou o delegado.

Ao ligar o Bluetooth do celular, a vítima conseguiu identificar que havia um dispositivo estranho no veículo. Depois de procurar, visualizou o dispositivo acoplado por trás da placa de forma totalmente clandestina.

Após o registro na delegacia, o rastreador foi retirado do veículo e um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. O equipamento foi enviado ao Instituto de Criminalística e, após perícia, foi possível identificar o homem por trás do rastreamento ilegal. O suspeito conseguia acompanhar a localização da vítima pelo celular.

"Até então, a gente não identificou o motivo. Esse rapaz não exercia atividade de detetive. Então, a partir daí, para aprofundar as investigações, a gente solicitou ao poder judiciário as medidas cautelares. Perseguir uma pessoa de maneira reiterada, de forma clandestina, trazendo temor psicológico, enquadra-se em crime no artigo 147A do Código Penal", afirmou o delegado.

Mário Melo destacou que foram solicitados mandados de busca e apreensão domiciliar e de quebra de sigilo telefônico, além de prisão temporária por perseguição. Este último foi negado pelo poder judiciário.

"A gente foi até o domicílio dele e se deparou não com um rastreador, mas com vários rastreadores, cerca de 20 rastreadores e uma caixa com várias embalagens vazias, ou seja, o que identifica que esse rapaz tem como profissão fazer esse rastreamento ilegal", detalhou Mário Melo.

Polícia ainda não identificou a motivação do rastreamento | Foto: PCPE/Divulgação

O delegado explicou que, com apreensão de celulares e a quebra de sigilo telefônico, será possível verificar a motivação, fazer o confronto das versões e identificar outras possíveis vítimas.



"A gente acredita que ele está fazendo o rastreamento de outras pessoas também. Ele segue em liberdade até então. A prisão temporária não foi deferida, mas ele já foi intimado, ou seja, já sabe que está formalmente sendo investigado", ressaltou o delegado.

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