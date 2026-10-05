Recife: motorista morre após colidir carro na traseira de caminhão em viaduto da BR-232
Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 5 da via sentido Av. Abdias de Carvalho
Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um morto no viaduto da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife.
O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 5 da via sentido Av. Abdias de Carvalho.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão de um carro na parte de trás de um caminhão.
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"A suspeita é de que o motorista do carro estava sem cinto de segurança e bateu a cabeça no para-brisa", destacou a PRF, informando que o condutor morreu no local.
Com o impacto da colisão, o veículo onde a vítima estava ficou parcialmente destruído.
O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcóolica.
Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).
A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.