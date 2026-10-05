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BAIRRO DO CURADO Recife: motorista morre após colidir carro na traseira de caminhão em viaduto da BR-232 Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 5 da via sentido Av. Abdias de Carvalho

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um morto no viaduto da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 5 da via sentido Av. Abdias de Carvalho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão de um carro na parte de trás de um caminhão.

"A suspeita é de que o motorista do carro estava sem cinto de segurança e bateu a cabeça no para-brisa", destacou a PRF, informando que o condutor morreu no local.



Com o impacto da colisão, o veículo onde a vítima estava ficou parcialmente destruído.

O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcóolica.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

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