Curativo à base de extratos de romã e alecrim aumenta a eficácia de tratamento em feridas cutâneas

Um curativo líquido desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está inibindo o crescimento de microrganismos em feridas cutâneas com a formação de um filme protetor.

Produzido com um bioativo à base de polivinilpirrolidona (PVP) e extratos naturais de cascas de romã e alecrim, o curativo é aplicado de forma pastosa e seca a ferida rapidamente.

A formação incorpora solventes verdes, como a água e o etanol, e concentrações de compostos fenólicos, que são conhecidos por suas ações antimicrobianas e antioxidantes.



A tecnologia está ligada ao projeto de Auxílio à Pesquisa para Jovem Pesquisador, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). No momento, a sua patente está depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

O estudo observa que os curativos convencionais possuem várias limitações, como a necessidade de trocas frequentes, fornecimento de umidade, maior biodegrabilidade e risco de infecções.

Já o curativo líquido, explica o estudo, ainda é sustentável, resistente à água e tem um baixo custo de produção, sendo de fácil aplicação.

Além disso, o produto dispensa o uso de medicamentos adicionais com propriedades antimicrobianas, o que contribui para um tratamento acessível.





