A- A+

BRASIL Cúrcuma, chá verde: Anvisa suspende suplementos alimentares irregulares; saiba quais Produtos tiveram a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que os suplementos Cúrcuma Cápsulas 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática fossem apreendidos. Os produtos tiveram a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. Todos são fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda.

Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária de Itapemirim (ES) interditou um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina. Segundo a agência, os novos suplementos apreendidos estavam sendo vendidos e anunciados sem registro, notificação ou cadastro na autarquia.

A Anvisa determinou ainda a proibição e a suspensão de cinco suplementos alimentares de empresa desconhecida. A medida foi adotada após uma ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A determinação afeta todos os lotes dos produtos Creatine Powder 100% Pure (embalagem 1kg) Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem 900g) e Nitro Way 3W (embalagem 1,8kg).

Avanço: nova injeção para obesidade desencadeia perda de peso sem mudar sua maneira de comer

Os suplementos trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina.

Suplementos alimentares irregulares

Os suplementos Feno Grego Prevent, fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda. - ME, e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda., também sofreram ação fiscal e devem ser recolhidos por ordem da Anvisa.

Além disso, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos estão suspensos.

O ingrediente “feno grego”, descrito no produto, não atende por completo os requisitos que garantem a identidade, a pureza e a composição estabelecidas pela Anvisa.

Já o suplemento DHT Blocker Fotisolution 5X – Spray e Líquido Sublingual está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. Portanto, o uso sublingual e tópico do produto não oferece nenhuma garantia de segurança.

Veja também