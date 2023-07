Curiosos visitam vulcão islandês para ver lava "tão laranja como o Sol"

A- A+

As autoridades das ilhas recomendam ficar longe da nova erupção vulcânica perto de Reykjavik, mas um grupo de espectadores não consegue resistir à atração da lava "tão laranja quanto o Sol".

Especialistas dizem que a erupção perto da pequena montanha de Litli Hrutur é de "baixa intensidade" por enquanto, mas as estimativas iniciais indicam que o fluxo é consideravelmente mais poderoso do que as duas erupções anteriores, em 2021 e 2022, na mesma península de Reykjanes.

"Quando o vento sopra assim, não faz tanto calor... é quente como uma fogueira", disse à AFP Niall Lynch, um guia irlandês de 23 anos, enquanto observava os fluxos de lava perto de Litli Hrutur.

Do outro lado da fissura, o gás liberado pela erupção causa um calor "insuportável". "Está muito quente lá dentro para ficar por muito tempo. É como mil graus Celsius", exclama ele.

Esta área desabitada, localizada a 30 milhas a sudoeste da capital islandesa, esteve adormecida por oito séculos, mas registrou um aumento na atividade vulcânica nos últimos dois anos.

A falha eruptiva aumentou para cerca de 900 metros durante a noite, em relação aos 200 e 300 metros iniciais, afirmou o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO) nesta terça-feira (11), em seu relatório atualizado.

"Quando você olha para o centro do fluxo de lava é muito mais brilhante do que esperava", disse Lynch.

"Eu estava pensando muito mais em cores escuras, como preto e marrom, como as rochas quando começam a se solidificar. Mas bem no meio é laranja puro, como o Sol. É incrível", afirmou.

Um "grande churrasco"

Durante as erupções na área em 2021 e 2022, centenas de milhares de visitantes se deslocaram para admirar o espetáculo hipnotizante de lava ao redor do monte Fagradallsfjall e dos vales Meradalir e Geldingadalir.

Nesta ocasião, o acesso ao local foi fechado na noite de segunda-feira, depois de o IMO ter alertado para o acúmulo de níveis "perigosamente elevados" de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre.

Os poucos visitantes que conseguiram chegar à erupção antes do bloqueio a descreveram como uma experiência única.

Para conseguir ver a lava, eles tiveram de percorrer um caminho difícil, cujos últimos três milhas percorreram musgos e rochas incrustadas no solo.

"Quando você vê as fontes de lava e ouve os cliques da rocha solidificada, é simplesmente incrível", conto Jessica Poteet, uma americana de 41 anos que mora na Islândia.

Gudmundur Hauksson, um islandês de 26 anos, confessa que "é muito bom (...) sair e conectar-se com a Terra e a natureza desta forma".

O cheiro intenso de gases vulcânicos e lava lembram um "grande churrasco", dizem alguns visitantes. O ar também é pesado, por causa da fumaça do musgo em chamas.

O vulcanólogo Thorvaldur Thordarson, da Universidade da Islândia, afirmou que não é possível saber quanto tempo o espetáculo vai durar.

“Durar vários dias, pode durar um mês, pode durar seis meses como a erupção de 2021 ou até mais do que isso”, explicou ele.

