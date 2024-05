Curitibano cai de andaime e escapa da morte após barra de ferro de um metro atravessar seu corpo

A- A+

A história impressionante de um homem brasileiro virou estudo de caso em um jornal médico internacional: um curitibano, de 57 anos, escapou da morte após ser empalado por uma barra de ferro no períneo após cair de uma altura de cinco metros em um acidente. O homem não foi identificado para manter sua privacidade, mas já é considerado um milagre devido às extensões dos danos.

O atendimento ocorreu no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e chamou atenção pela área delicada onde o objeto perfurou o corpo do homem. A barra de ferro atravessou seu fígado e atingiu o topo do diafragma, errando por pouco o coração.

Barra de ferri que perfurou o homem (Foto: Reprodução)

Na publicação, os médicos revelaram que o homem precisou passar por uma complexa cirurgia para escapar, não desenvolveu problemas a longo prazo e teve alta em apenas três dias. Chegando ao hospital, o homem foi levado às pressas para uma cirurgia de emergência de esternotomia – onde o esterno é cortado e dividido para alcançar a barra de ferro.

Apenas dois dias depois, os médicos relataram que ele conseguia andar e comer. Durante uma avaliação de alta, 12 dias após a operação, os médicos descobriram tecido cicatricial anormal em parte de sua uretra e foram tomadas providências para uma nova cirurgia para corrigir isso.

Em publicação feita no "Journal of Surgery Case Reports", os médicos afirmaram que acidentes desse tipo são “raros”, mas mais comuns “entre os trabalhadores da construção civil”. Em cenários normais, lesões por empalamento perineal são consideradas fatais em cerca de um quarto de todos os pacientes internados, mesmo quando a cirurgia é realizada em tempo hábil.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia balanço de 34.735 mortos na guerra de Gaza