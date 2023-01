Currículo para estágio: como fazer e direcionar para a sua área

A- A+

Estagiar é uma excelente maneira de ingressar no mercado de trabalho e dar os primeiros passos em uma carreira, acompanhando a aplicação dos conhecimentos adquiridos em seus estudos. Para conquistar esse tipo de oportunidade, é importante destacar o foco de sua candidatura apresentando um currículo para estágio com formatação ideal e conteúdo adequado — como explicaremos a seguir.

O que colocar em um currículo para estágio

O conteúdo de um currículo para estágio deve demonstrar que você:

se encaixa nos requisitos mencionados na descrição da vaga

tem interesse em atuar em uma determinada área seguindo os padrões da empresa

conta com conhecimentos sobre a área desejada e pretende aprender ainda mais

vem desenvolvendo habilidades relevantes durante seus estudos

pode se integrar bem à equipe de um departamento da empresa

Isso vale tanto para quem nunca teve um emprego quanto para quem já tem alguma experiência profissional e quer direcionar seus esforços para a área de atuação desejada, já que as técnicas de otimização de currículo fazem diferença em ambos os casos.

Detalhes que fazem diferença em um CV para estágio

Todo CV tem uma área de destaque, onde ficam os dados pessoais e a foto no currículo (caso seja uma exigência). Ali, você já pode incluir algumas palavras para gerar interesse em sua candidatura. Afinal, a ideia é dar visibilidade imediata ao seu objetivo de estagiar e ao seu potencial de colaborar com a empresa quando conquistar essa oportunidade, juntamente com o seu nome e os principais meios para entrar em contato com você.

Estas são algumas dicas para você aproveitar bem o espaço no início do currículo:

em vez do nome completo, se for muito longo, basta colocar um nome e sobrenome

abaixo do nome, esclareça seu status profissional em relação à área desejada (por exemplo, “estudante de direito” ou “nutricionista recém-formada”)

como informações de contato, só é necessário fornecer um número de telefone e um e-mail (sem trocadilhos, piadas ou apelidos), mas você também pode incluir um link para ser perfil no LinkedIn ou para um site de portfólio

evite fornecer informações desnecessárias, tais como número de documentos ou características que possam levar a um viés discriminatório, tais como raça e gênero — você não precisa nem informar endereço ou idade/data de nascimento, a menos que isso seja solicitado na descrição da vaga de estágio

Ao final da seção com informações pessoais, escreva uma declaração de objetivo atraente para valorizar sua candidatura a um estágio. Você pode usar um subtítulo como Objetivo Profissional ou simplesmente mencionar alguns desses detalhes:

o nome da empresa e a área em que pretende estagiar ou o título do estágio como aparece no anúncio da vaga

o nome de sua faculdade e o período que está cursando (ou quando você se graduou naquele curso)

como você se identifica com a missão e os valores da empresa ou com a área de atuação

seus motivos para se interessar por aquela vaga (sob o ponto de vista profissional)

o tipo de contribuição que você pode oferecer à equipe, com base em suas habilidades e conhecimentos

alguma conquista que seja interessante destacar, por exemplo, a publicação de um artigo de sua autoria ou a sua participação em um projeto com tema relacionado à área

Procure se colocar no lugar de quem vai analisar sua candidatura para elaborar esse texto com uma a três frases curtas mantendo o foco no que é relevante para a empresa, sem afirmações genéricas ou baseadas apenas em suas ambições pessoais. Vale lembrar que você pode (e deve) equilibrar as informações que vão em destaque nessa posição e em outras partes do CV ou mesmo de uma carta de apresentação — uma opção interessante nas candidaturas a estágio.

Dicas de otimização do currículo para estágio

Para direcionar o seu CV para a área de atuação pretendida, incorpore palavras-chave ao longo de todo o documento. Esses termos costumam aparecer em vários anúncios de estágio e em mecanismos de busca de sites de recrutamento profissional, então vale a pena inserir algumas dessas palavras nas descrições sobre o seu desempenho nos estudos e trabalhos anteriores.

E atenção: mesmo que você nunca tenha tido um emprego, não exclua a seção sobre Experiência Profissional. Isso é imprescindível para que seu CV passe pela triagem, mas não tem um peso tão grande na seleção de estagiários. Ainda assim, você pode mencionar experiências em trabalhos voluntários, não-remunerados ou até projetos de faculdade com atuação prática.

Outra dica é deixar a seção em uma posição menos visível do documento. Ou seja, coloque seus pontos fortes em evidência apresentando primeiro a seção sobre Formação Acadêmica e/ou a sua lista de Habilidades e Competências em seu currículo para estágio.

Veja também

Direitos humanos Tortura em presídios cresce mais de 37%, aponta Pastoral Carcerária