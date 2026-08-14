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ENEM Curso Beth Andrade realiza segunda edição do "Aulão Força na Redação" no Recife Evento de preparação para o Enem será promovido no dia 12 de setembro

O Curso Beth Andrade promove, no dia 12 de setembro, a segunda edição do “Aulão Força na Redação”, voltado para a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.

A atividade será realizada das 9h às 13h, nas instalações da academia Be Box Cross, localizada na Rua das Moças, nº 562, no bairro do Arruda, Recife.



O aulão visa atender alunos das redes pública e privada de ensino, oferecendo orientações e estratégias para a elaboração da prova de redação e para a resolução das questões da área de Linguagens.



Além do conteúdo teórico, a programação inclui a entrega de material didático, momento de atividade física e coffee break.

Curso Beth Andrade realiza segunda edição do "Aulão Força na Redação" no Recife. Foto: Divulgação

A escolha de uma academia como local para a aula tem como objetivo reforçar a importância do cuidado com a saúde física e mental durante o período de preparação para os vestibulares.



As inscrições podem ser realizadas de forma online, por meio do link disponibilizado no perfil oficial do curso no Instagram. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 35, acompanhados da doação de 1 kg de alimento não perecível.



Os alimentos doados serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife.







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