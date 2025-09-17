A- A+

Capacitação Curso capacita profissionais para identificar sinais motores de crianças com autismo Formação no Recife aborda estratégias terapêuticas e reforça importância da identificação precoce

Nos dias 20 e 21 de setembro, será realizado no bairro da Ilha do Leite, no Recife, o curso “Alterações Motoras, Autismo e Cotidiano: Avaliação e Intervenção”.

O curso será ministrado pelas terapeutas ocupacionais Kelly Lins e Manuela Maciel, considerando os princípios da integração sensorial, do Conceito Bobath e da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) da Organização Mundial de Saúde.

A proposta central do curso é refletir sobre como os profissionais podem contribuir para a participação social de crianças neurodivergentes. Para Kelly Lins, a verdadeira inclusão acontece quando a criança participa de seu cotidiano com independência.

“Identificar precocemente as alterações motoras é fundamental para que possamos intervir no momento certo, com estratégias que façam sentido para a vida da criança e sua família, promovendo o verdadeiro sentimento de pertencimento”, reforçou.

Segundo as terapeutas, dificuldades motoras podem comprometer atividades simples do dia a dia, como amarrar os sapatos, andar de bicicleta ou participar de brincadeiras. Esses sinais também afetam o desempenho escolar, a socialização e até a locomoção.

A falta de atenção a esses aspectos faz com que muitas crianças não recebam o suporte necessário no momento adequado.

“Queremos alertar que uma dificuldade motora não é apenas aquela criança que não andou ou não engatinhou. Muitas vezes, isso não está claro nem para os profissionais da infância. Precisamos aprender a observar o movimento como uma variável que pode interferir em aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Esse olhar mais amplo já é bastante discutido fora do Brasil, e queremos trazer essa discussão para a nossa realidade e para outros profissionais”, explica Manuella.

Serviço

Evento: Curso Alterações Motoras, Autismo e Cotidiano: Avaliação e Intervenção

Quando: 20 e 21 de setembro de 2025

Onde: Praça Miguel de Cervantes, 60 - Ilha do Leite, Recife - Empresarial Pernambuco Corporate, Sala 605

Público-alvo: Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores, acompanhantes, terapêuticos e profissionais da infância

Inscrições: https://encurtador.com.br/trzlw

Investimento: R$ 704,70

Com informações da assessoria

