Inclusão Curso de forró será oferecido gratuitamente para pessoas com deficiência visual no Recife Por meio da audiodescrição, os participantes poderão aprender de maneira inclusiva os principais passos da dança, que faz parte da cultura nordestina

O projeto “Baião de 3 - Pesquisa em Audiodescrição, Forró e Dança” vai oferecer o primeiro curso de forró exclusivo para pessoas com algum grau de deficiência visual.

A iniciativa acontecerá ao longo de oito sábados, a partir do dia 3 de maio, às 15h, com entrada franca. Para participar, os interessados devem preencher uma ficha de inscrição.

As aulas serão ministradas na Escola de Dança Corpo e Expressão, que fica no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Cada aula terá duas horas de duração.

Por se tratar de um projeto de pesquisa, as vagas são limitadas e serão selecionadas até 8 pessoas para participar do curso.

O grupo ainda deve realizar palestras sobre anticapacitismo nas escolas do bairro de Casa Amarela e publicar um artigo acadêmico com os resultados da pesquisa.

A pesquisa tem o intuito de ensinar os principais passos da dança para os participantes através de métodos acessíveis. Para isso, os responsáveis utilizarão a audiodescrição, que traduzirá com palavras os gestos e movimentos normalmente captados apenas pela visão.

Ao som de mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, o professor Marcus Accioly, artista com baixa visão, vai unir a sua experiência em dança de salão com a vivência de quem vive na pele os desafios da acessibilidade.

Ao lado de Marcus, a produtora cultural Marília Santiago, idealizadora do projeto, tem o papel estratégico de investigar e comprovar a eficácia da audiodescrição no ensino da dança.

Além de ter o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência visual, o curso também pretende celebrar o forró, que carrega uma forte herança cultural em Pernambuco e em todo o Nordeste.

O gênero, que é uma mistura entre o baião, o xote e o xaxado, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2021.

Serviço

O quê: Curso gratuito de dança de forró para pessoas com deficiência visual

Quando: Todos os sábados do mês de Maio (3, 10, 17, 24, 31); e os três primeiros sábados do mês de Junho (7, 14, 21).

Onde: Escola de Dança Corpo e Expressão (Rua Ferreira Lopes, 476 - Casa Amarela, Recife - PE, 52060-200)

Horário: 15h às 17h

Entrada: Grautita

Inscrições: Formulário



