CAPACITAÇÃO Curso de oratória e redes sociais capacita estudantes e profissionais de saúde, no Recife Ministrada pelo jornalista Everson Teixeira e pelo publicitário Deiglisson Santana, a capacitação é resultado de uma parceria entre a dupla e a UniFAFIRE. O evento ocorre no dia 4 de maio.

Já estão abertas as inscrições para o curso “Comunicação na Saúde: Integrando oratória e redes sociais”, que acontece no próximo dia quatro de maio, no auditório da UniFafire, localizada no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

A capacitação é direcionada para estudantes e profissionais da área de saúde e tem o objetivo de desenvolver ferramentas para o fortalecimento de uma comunicação eficaz e assertiva, utilizando recursos presentes no dia a dia.

O curso é uma parceria entre o centro universitário, o jornalista Everson Teixeira e o publicitário Deiglisson Santana. As inscrições custam R$97 e podem ser feitas por meio do site: extensao.fafire.br.

“Percebemos que existe uma necessidade crescente de uma comunicação eficaz na área da saúde. E isso motivou com que a gente pensasse em uma capacitação que consiga integrar habilidades de oratória com estratégias em redes sociais. O nosso objetivo é capacitar tanto estudantes, quanto profissionais, para que eles possam desenvolver uma comunicação clara e persuasiva. Essa capacitação busca preencher uma lacuna crucial no setor. seja na interação entre profissionais e pacientes, na disseminação de informações sobre prevenção e tratamento, ou no combate à desinformação”, explica o jornalista Everson Teixeira.

Entre os temas abordados, estão: oratória, comunicação na saúde; comunicação não violenta; técnicas persuasão e argumentação; apresentação e panorama das principais redes sociais; conteúdo para o Instagram (como atrair e manter seguidores); Meta Business; entre outros.

"Nossa abordagem integrada visa não apenas melhorar a capacidade de falar em público, mas também equipar os participantes com as ferramentas necessárias para navegar de maneira eficaz no mundo digital, alcançando públicos mais amplos e impactando positivamente o setor da saúde”, ressalta o publicitário Deiglisson Santana.

A crescente importância das redes sociais na disseminação de informações de saúde também é enfatizada no curso, com módulos dedicados ao uso estratégico de plataformas como Facebook e Instagram, entre outras redes sociais digitais.

Os participantes aprenderão a criar conteúdo relevante e envolvente, a identificar e lidar com informações falsas e a construir uma presença online confiável e autêntica. Com uma duração de 8h, a capacitação promete equipar os profissionais com as habilidades necessárias para se destacarem em um ambiente cada vez mais exigente e digitalmente orientado.

Facilitadores

Jornalista e especialista em Jornalismo Investigativo, Everson Teixeira acumula mais de 18 anos de experiência no ramo da comunicação. Com passagens em importantes veículos de comunicação do estado tem ainda atuação ainda em seguimentos como assessoria de imprensa e no mundo acadêmico como professor universitário.

Já o publicitário Deiglisson Santana possui MBA em Marketing Digital e é pós-graduando em UX Design. Além disso, acumula experiência como chefe do departamento de comunicação de uma autarquia federal.

Serviço:

Curso de Comunicação na Saúde: Integrando Oratória e Redes Sociais

Dia: 04 de maio de 2024

Hora: 8h às 17h

Local: UniFAFIRE (Av. Conde da Boa Vista, 921 - Boa Vista, Recife)

Inscrições: www.extensao.fafire.br

Valor da inscrição: R$97 (noventa e sete reais)

