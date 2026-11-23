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TECNOLOGIA Curso explora comunicação política digital no Recife neste sábado (28); veja como se inscrever Intitulado "Virada Digital Transforme Ideias em Estratégia Criativa", o curso está marcado para ocorrer entre as 9h e 12h

Um curso ministrado pela jornalista Camila Souza sobre comunicação política no ambiente digital será realizado no próximo sábado (28), no Hub Plural, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Intitulado "Virada Digital – Transforme Ideias em Estratégia Criativa", o curso está marcado para ocorrer entre as 9h e 12h. A formação é direcionada para profissionais que trabalham com comunicação política, assessorias, mandatos, campanhas eleitorais e presença digital de figuras públicas.

As inscrições seguem abertas até a quinta-feira (26) pelo valor de R$ 150, e podem ser realizadas por meio do formulário de inscrição.

Curso

O curso será dividido em três módulos: estratégia digital, instinto criativo e criatividade e repertório. Ao longo da formação, os participantes serão incentivados a compreender a importância do planejamento estratégico na construção da imagem, do posicionamento e da reputação de figuras públicas.

Também haverá um foco em "desenvolver um olhar criativo capaz de transformar situações do cotidiano em conteúdos relevantes e que gerem conexão com o público", segundo a organização.

A formação vai explorar ainda referências culturais, como músicas, filmes, videoclipes e produções audiovisuais que podem contribuir para o processo criativo e a construção de narrativas no ambiente digital.

“Mais do que produzir posts ou acompanhar tendências, é preciso entender o papel do digital na construção da imagem de uma figura pública e, principalmente, como um caminho de aproximação com as pessoas. A proposta do curso é ensinar os profissionais a pensar estrategicamente, desenvolver o olhar criativo e enxergar possibilidades de conteúdo onde, muitas vezes, ninguém mais enxerga”, destacou Camila Souza.

Quem é a jornalista

A jornalista tem experiência na comunicação política e atuação em projetos estratégicos, incluindo a comunicação digital da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e da vice-governadora Priscila Krause.

Camila Souza ficou à frente das redes sociais no período de julho de 2025 a julho de 2026, e chegou a ganhar mais de 900 mil novos seguidores de forma orgânica.

Serviço

Transforme Ideias em Estratégia Criativa

Data: Sábado (28), das 9h às 12h

Local: Hub Plural - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2939 - Espinheiro, Recife - PE, CEP 52021-170

Inscrição: Formulário online

Valor: R$ 150

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