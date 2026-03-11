A- A+

MÚSICA Curso gratuito de música no Centro de Convenções abre vagas para alunos da rede pública Projeto Espiral Imif oferece aulas de violino, violoncelo, canto e teoria musical; inscrições presenciais seguem até 17 de março

Estudantes matriculados em escolas públicas têm até a próxima terça-feira (17) para se inscrever no curso gratuito de música do Projeto Espiral Imif.

As aulas são ministradas no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e são voltadas para crianças e jovens, com prioridade para moradores do entorno do equipamento.

A formação musical oferecida pelo Instituto Maestro Israel Filho (Imif) abrange o ensino de instrumentos de cordas, como violino, violoncelo e contrabaixo acústico, além de canto coral e teoria musical. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento artístico e a disciplina coletiva de jovens em situação de vulnerabilidade.

Para garantir a participação, pais ou responsáveis devem realizar a pré-matrícula presencialmente na sala de música do Imif, dentro do Centro de Convenções. Após esta etapa, os inscritos passarão por um processo seletivo para o preenchimento das vagas do ano letivo de 2026. As vagas são limitadas.

O projeto é uma oportunidade para jovens talentos terem acesso a uma formação técnica de qualidade em um dos principais polos culturais do estado.

