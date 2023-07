Curso oferece letramento digital para 150 estudantes da Zona da Mata Norte

Uma iniciativa da Associação Conexão Social (ACS), no município de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, vai oferecer qualificação profissional para 150 adolescentes estudantes de escolas públicas.

A ACS realizou, nesta segunda-feira (31), a primeira aula do Projeto Passaporte Digital, cujo objetivo é oferecer letramento digital para jovens que vivem em comunidades carentes.

O evento lotou a quadra do Colégio João Vieira para receber os novos alunos que terão a oportunidade de explorar temas como ferramentas digitais, desenvolvimento de aplicativos, prevenção de ciberbullying, entre outros. O curso terá duração de 18 meses.

“Mais de 50% dos participantes são meninas que estão cada vez mais interessadas por tecnologia. Já começamos nosso curso com essa quebra de paradigmas. O que esses jovens vão aprender ao longo do curso poderá ser utilizado durante toda vida profissional”, ressaltou o coordenador do projeto, Paulo Santana.