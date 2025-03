A- A+

Capacitação Prefeitura do Recife abre 168 vagas em cursos de qualificação profissional; saiba como se inscrever Interessados podem se inscrever através da plataforma GO Recife ou pelo Conecta Recife; inscrições são abertas para pessoas com idade a partir de 16 ou 18 anos

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, está oferecendo 168 vagas para cursos de capacitação profissional nas escolas profissionalizantes Moacir de Melo Rego, no Vasco da Gama, e Vila dos Milagres, no Ibura, na Zonas Norte e Sul, respectivamente, da Capital pernambucana.

As vagas são para os cursos de Serralheiro, Eletricista Predial de Baixa Tensão, Auxiliar Administrativo ou de Recursos Humanos, Confeitaria Avançada, Corte e Costura: modelagem básica II, Cabeleireiro Básico para Corte Feminino e Escova, Alisamento ético, liso e perfeito - progressiva, realinhamento capilar e botox e Energia Fotovoltaica.

Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 16 ou 18 anos, dependendo do curso. As atividades têm carga horária entre 60h e 100h. A inscrição deve ser feita no Conecta Recife, acessando a aba do GO Recife.

Em caso de dificuldades de realizar a inscrição pela internet, o processo pode ser feito diretamente nas escolas que estão oferecendo os cursos.

Após a confirmação da inscrição, os candidatos terão que fazer a matrícula portando documento com foto, comprovante de residência e escolaridade. A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, destaca que esses cursos podem transformar a vida das pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho.

"Aprendendo uma nova profissão, em tempo rápido, a pessoa pode conseguir inserção no mercado de trabalho, inclusive procurando a Agência de Emprego do Recife, que diariamente oferece várias opções disponíveis", afirma.

Serviço:

Escola Profissionalizante Professor Moacir de Melo Rego

52 vagas

Endereço: Rua Vila Um Por Todos, 55 - Vasco da Gama

Horário de Funcionamento: das 8h às 21h

Contato: 99453-5829

Escola Profissionalizante Vila dos Milagres

116 vagas

Endereço: Rua Desembargador Pedro Ribeiro Malta, 126/A - Ibura

Horário de Funcionamento: das 8h às 21h

Contato: 3446-9143



