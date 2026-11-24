Cursos gratuitos de capacitação cultural são oferecidos em cinco cidades pernambucanas; confira
Atividades acontecem durante a última semana de novembro e ofertará 250 vagas
Cinco municípios pernambucanos localizados no Sertão do Pajeú e na Região Metropolitana do Recife receberão cursos gratuitos de capacitação cultural, a partir desta terça-feira (24).
A iniciativa vai ofertar 250 vagas, com 50 vagas por formação, e os interessados podem se inscrever por meio do Instagram disponibilizado pelo Comitê de Cultura em Pernambuco.
No Sertão do Pajeú, a programação começa nesta terça-feira (24), em Flores, das 18h às 22h. O curso “Do portfólio à captação: projetos culturais na prática”, ministrado pela escritora, produtora cultural e parecerista Isabelly Moreira será realizado na Antiga Fábrica.
Na quarta-feira (25), Serra Talhada receberá o pesquisador, ator e produtor cultural Karl Marx Santos Souza, que conduz a formação “Futuro, juventude e tecnologia”, no Quintal do Museu do Cangaço, no horário das 14h às 18h.
Já na quinta-feira (26), a Associação de Moradores da Várzea, no Recife, recebe o curso “Traga o projeto – formação de projeto cultural para captação e aprovação em editais”.
A atividade será ministrada pelo historiador, gestor e produtor cultural Marcelo Renan, doutor em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), que oferecerá orientações sobre interpretação de editais, elaboração de portfólios, captação de recursos, execução e prestação de contas de projetos culturais.
O Cabo de Santo Agostinho também receberá uma programação no sábado (28), das 13h às 17h, na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Senador F. Pessoa de Queiroz, no bairro da Cohab.
Com o tema “Como minha arte se transforma em renda – profissionalização no setor da arte e cultura”, a formação ministrada pelo jornalista Salatiel Cícero, da Hub Baobá, aborda as possibilidades de transformar o fazer artístico em fonte de trabalho e renda.
Por fim, no domingo (29), Olinda sediará o curso “A dança dos orixás sob o olhar artístico”. A formação reúne o produtor e diretor artístico Jorge Feó, o bailarino e coreógrafo Washington San’s e a bailarina e afroempreendedora Milla Andrade, artistas com trajetórias ligadas à cultura popular e às tradições de matriz africana. A atividade será ministrada no horário das 14h às 18h no Mercado Eufrásio Barbosa.