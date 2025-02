Secretaria de Educação de PE abre inscrições para cursos gratuitos de Libras nesta segunda (10)

A- A+

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abre, nesta segunda-feira (10), inscrições para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) com 2.160 vagas disponíveis.

Os interessados em participar poderão se inscrever nas sedes das Gerências Regionais de Educação ou diretamente nas escolas (Clique aqui e confira os locais), até a quarta-feira (12).

Todas as vagas são para as turmas iniciantes, no nível básico 1. O curso será oferecido em diversas localidades do Estado. As aulas começam no dia 17 de fevereiro e terão uma carga horária total de 60 horas, com duração de cinco meses.

Além dessas vagas, o público atendido no Centro de Apoio ao Surdo (CAS/PE), localizado no Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife (CAEER), no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, poderão se inscrever nos cursos de Formação para Tradutores/Intérpretes de Libras e na Formação para Instrutores de Libras. As inscrições para esses cursos são realizadas exclusivamente de forma online. (Clique aqui e acesse o formulário).

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos. O curso de Libras é uma excelente oportunidade para quem busca melhorar a comunicação com a comunidade surda ou até mesmo seguir carreira como tradutor ou instrutor de Libras.

Para mais informações, os interessados podem ligar para o telefone (81) 3183.8556.



Veja também