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CURSOS Cursos gratuitos de qualificação têm novas vagas abertas no Compaz Ariano Suassuna A proposta visa atualizar e preparar os estudantes para que supram as novas demandas do mercado de trabalho

As inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e qualificação profissional estão abertas. Tendo como realizador o Compaz Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, as oportunidades são destinadas a pessoas de 16 a 59 anos de idade residentes na capital pernambucana.

Os conteúdos propostos abrangem as demandas mais solicitadas pelo atual mercado de trabalho, a exemplo de: Informática com foco em inteligência artificial, desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas (soft e hard skills), redação para o Enem e uso de planilhas eletrônicas.

As formações já estão em andamento e acontecem nos turnos da manhã e da noite.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na recepção do Compaz, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência do Recife.

As vagas são oriundas da ação “Temos Vagas”, realizada no fim de março, e seguem disponíveis até o preenchimento total das turmas.

Serviço

Cursos gratuitos diversos de qualificação

Onde: Compaz Ariano Suassuna - Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife

Inscrições: presencialmente na unidade

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