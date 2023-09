A- A+

BOA VIAGEM Curto-circuito provoca princípio de incêndio em prédio na Zona Sul do Recife Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas

Um princípio de incêndio aconteceu, na noite desta sexta-feira (15), no 14º andar de um prédio localizado entre a Rua dos Navegantes e a Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ninguém se feriu.

A causa das chamas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foi um curto-circuito no condensador de um ar-condicionado. O aparelho estava na área externa do andar.

Ainda de acordo com informações repassadas à reportagem pela corporação, três viaturas foram acionadas e encaminhadas até o local. No entanto, encontraram o lugar com as chamas já controladas.

Veja também

Investigação UE assume risco de represálias chinesas por investigação sobre subsídios