A- A+

Um curto-circuito registrado em um transformador do Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro do Tejipió, na Zona Oeste do Recife, provocou uma queda de energia em alguns setores da unidade de saúde na tarde desta sexta-feira (1º).

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde relatou que todos os pacientes com necessidade de ventilação mecânica foram transferidos. Eles foram encaminhados "para setores que não foram afetados com a queda do fornecimento de energia elétrica ou para outros hospitais da rede", de acordo com o texto.

Com o incidente, 40 pacientes que estavam internados nas Unidades de Terapia Intensiva do hospital e precisam de ventilação mecânica foram transferidos. De acordo com o Samu Metropolitano do Recife, desse total, 17 eram crianças e foram remanejadas para setores do hospital não afetados pela falta de energia.

Já outros 23 adultos foram removidos para UTI’s dos hospitais Barão de Lucena, Maria Lucinda, Memorial Jaboatão, Alfa, Hospital Eduardo Campos e Oswaldo Cruz.

Segundo a Neoenergia, o problema que gerou a queda de energia foi proveniente da rede elétrica interna da unidade de saúde. Apesar disso, técnicos da empresa atuaram em conjunto com eletricistas do hospital para restabelecer o abastecimento, que já foi normalizado.

Com relação aos pacientes, a Secretaria de Saúde de Pernambuco reforçou que a direção da unidade realizou transferência em “caráter preventivo e que nenhum paciente sofreu prejuízo”.



Veja também

MACEIÓ Trabalhadores da Braskem são retirados da área de risco em Maceió