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Estados Unidos Custo de vida irrita americanos nas eleições legislativas Segundo uma pesquisa do Pew Research Center, 84% dos eleitores têm a economia como sua maior preocupação

Preços da gasolina, de alimentos e de cuidados com a saúde... os eleitores americanos começaram a dar seu veredicto nas urnas sobre o governo de Donald Trump, irritados com o aumento contínuo do custo de vida nos Estados Unidos.

Muitos já votaram antecipadamente nas eleições legislativas de meio de mandato, que serão realizadas em 3 de novembro.

Segundo uma pesquisa do Pew Research Center, 84% dos eleitores têm a economia como sua maior preocupação.

"É ridículo. Tudo aumentou, da gasolina ao transporte", diz Kyler Daugherty, um profissional de saúde de 43 anos, em Fort Lauderdale.

Os preços dos combustíveis subiram 9,1% em setembro, de acordo com dados oficiais, um verdadeiro desafio em um estado como a Flórida, onde as pessoas dependem do carro para se deslocar.

Esses preços dispararam nos últimos meses em meio ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que abalou os mercados de energia.

Promessas

Trump conseguiu a reeleição em 2024 com a promessa de reduzir os preços, que já eram uma preocupação durante o governo de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

"Não acreditei nele naquela época e não acredito agora. Muita coisa precisa mudar para que os preços caiam", opina Melissa Reer, assistente social de 49 anos. Sua principal preocupação agora são os aumentos nos seguros de automóvel e de residência.

Duas decisões de Trump contribuíram para a pressão sobre os preços: as tarifas e a guerra com o Irã, diz William Galston, pesquisador do Brookings Institution.

"Cabe ao presidente eliminar a maioria das tarifas que impôs (...) e pôr fim à guerra que iniciou", afirma.

A Casa Branca defende que suas políticas estão revitalizando a economia e tornando a vida mais acessível para os americanos.

Dificuldades econômicas

Cerca de 41% dos 132 milhões de lares vivem abaixo de um limite conhecido como ALICE, uma medida elaborada pela United Way que identifica pessoas que trabalham, mas cuja renda não é suficiente para cobrir despesas básicas como moradia, alimentação, transporte e assistência médica.

"As dificuldades econômicas estão começando a se espalhar nos Estados Unidos, particularmente entre a classe média", alerta Symeria Hudson, CEO da United Way Miami, uma organização sem fins lucrativos que atua em educação, estabilidade financeira e apoio comunitário.

"Não sei como vou pagar (meus medicamentos). Estou literalmente reduzindo as doses de certos remédios porque não posso pagar por eles", desabafa Daugherty.

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