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EUA

Custo unitário de mão de obra nos Estados Unidos sobe 4,4% no 4º trimestre de 2025

Dado ficou levemente acima da divulgação preliminar, de alta de 2,8%

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Custo unitário de mão de obra nos Estados Unidos sobe 4,4% no 4&ordm; trimestre de 2025Custo unitário de mão de obra nos Estados Unidos sobe 4,4% no 4º trimestre de 2025 - Foto: Divulgação

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu em ritmo anualizado de 4,4% no quarto trimestre de 2025, segundo levantamento final divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 24.

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O dado ficou levemente acima da divulgação preliminar, de alta de 2,8%.

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