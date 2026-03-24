EUA
Custo unitário de mão de obra nos Estados Unidos sobe 4,4% no 4º trimestre de 2025
Dado ficou levemente acima da divulgação preliminar, de alta de 2,8%
Custo unitário de mão de obra nos Estados Unidos sobe 4,4% no 4º trimestre de 2025 - Foto: Divulgação
O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu em ritmo anualizado de 4,4% no quarto trimestre de 2025, segundo levantamento final divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 24.
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O dado ficou levemente acima da divulgação preliminar, de alta de 2,8%.