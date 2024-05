CUT e centrais sindicais realizam evento para comemorar Dia do Trabalhador, em Brasília Teimosa

A- A+

Para rememorar as conquistas trabalhistas e proporcionar um momento de encontro entre profissionais de todas as categorias, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), um ato musical, em frente à orla de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.

Além da central, participaram da organização do evento a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Central de Trabalhadores Brasileiros (CTB) e a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).

Com o tema “1º de Maio - Dia do Trabalhador e da Trabalhadora - Por um Brasil Mais Justo”, o show reuniu, em um trio elétrico, as cantoras de brega Carlinha Alves - A Loira Marrenta, que cantou sucessos do passado e encantou com os hits atuais, e Valquíria Santana, que embalou o público com grandes sucessos da cena brega local. Quem estava curtindo a praia durante o feriado também escondeu a timidez, tirou o passo e dançou o brega rasgado.

O convite veio ao público através das redes sociais. Num chamadão, CUT Pernambuco declarou que "neste 1º de maio, uma das bandeiras de luta [da CUT] é a valorização dos servidores públicos; para dirigente, a valorização ainda não atinge os trabalhadores essenciais, como os da Educação, Saúde e Previdência".

Segundo o presidente da CUT em Pernambuco, Paulo Rocha, mesmo com as comemorações, este dia também serve de luta para a classe trabalhadora, que, segundo ele, pleiteia por mais direitos, democracia e por uma construção mais justa da sociedade.

"Lutamos para que as pessoas tenham uma ampla distribuição de renda, acesso ao serviço público de qualidade e que tenham mais oportunidades de emprego. Precisamos industrializar o País para gerar melhores empregos. Também precisamos de mais investimentos da Saúde e na Educação. Essa é a pauta geral. Precisamos rever vários direitos que foram atacados ao longo da nossa história", disse ele.

Gustavo Walfrido, presidente da UGT, mostrou entusiasmo com o evento. Ele também concorda com a tese de Paulo Rocha, afirmando que os trabalhadores ainda têm muito o que conseguir pela frente.

"A gente tem um governo que abriu as portas para a classe trabalhadora, mas ainda temos muito a avançar. Esse evento reflete a preocupação da classe trabalhadora, não só em Pernambuco, mas no País inteiro. Que todos tenham consciência de que precisamos estar mais juntos, porque é importante essa união para que consigamos resolver os problemas que a gente enfrenta. Hoje, a gente chama para uma festa, mas também vamos refletir, durante as falas das centrais sindicais, a necessidade de cobrarmos muitas coisas que ainda precisam ser feitas", declarou.

