Czar das criptomoedas de Trump diz que vai avaliar viabilidade de uma reserva de Bitcoin dos EUA

A- A+

A viabilidade da ambição de Donald Trump de criar uma reserva nacional de Bitcoin ainda está sendo estudada por funcionários do governo, disse o "czar" de criptomoedas da Casa Branca, David Sacks, durante uma reunião com legisladores para avançar as políticas do novo presidente sobre ativos digitais.

"Essa é uma das primeiras coisas que vamos analisar como parte do grupo de trabalho interno da administração", disse Sacks sobre uma possível reserva de Bitcoin em uma coletiva de imprensa em Washington, nesta terça-feira.

"Ainda estamos esperando que alguns membros do gabinete que fazem parte do grupo de trabalho sejam confirmados, então ainda estamos nos estágios iniciais. Mas essa é uma das primeiras coisas que vamos analisar."

Será que bitcoin dá dinheiro? Nos EUA, fundo ligado à criptomoeda bate recordes depois de performance expressiva em 2024

Quando perguntado sobre como a indústria de criptomoedas será envolvida nos esforços da Casa Branca, Sacks disse: "Em algum momento, faremos um anúncio que será a autorização para realizar algum tipo de contato com a indústria."

Sacks foi acompanhado na coletiva de imprensa por legisladores republicanos que anunciaram que o Congresso estava formando um grupo de trabalho bicameral para elaborar regulamentações para as criptomoedas.

Sacks, um capitalista de risco do Vale do Silício, foi escolhido por Trump para ser o primeiro "czar" da Casa Branca para criptomoedas e inteligência artificial, um cargo que lhe confere um papel importante na formação das políticas da administração em dois setores em rápido desenvolvimento.

Na sua primeira semana, o presidente assinou uma ação executiva que criou um grupo de trabalho para aconselhar a Casa Branca sobre políticas de ativos digitais, com a participação das principais agências federais, incluindo o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

O grupo tem a tarefa de apresentar um relatório em cerca de seis meses, recomendando um quadro regulatório e propostas legislativas, como a criação de um estoque de ativos digitais.

Sacks se reuniu com legisladores republicanos, incluindo os senadores Tim Scott, chefe do Comitê Bancário do Senado, e John Boozman, presidente do Comitê de Agricultura do Senado; bem como os representantes French Hill, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, e Glenn Thompson, chefe do Comitê de Agricultura da Câmara.

Embora Trump tenha se esforçado para cumprir suas promessas relacionadas a ativos digitais - contratando figuras favoráveis ao setor para sua administração e perdoando Ross Ulbricht, o fundador do famoso site Silk Road - ele precisará da ajuda do Congresso controlado pelos republicanos para cumprir algumas de suas políticas.

O foco de Trump marca uma mudança para um presidente que anteriormente era cético em relação aos ativos digitais, mas passou a abraçar esse setor durante as eleições de 2024, à medida que executivos e entusiastas de criptomoedas mobilizaram sua crescente influência e poder financeiro para eleger candidatos favoráveis à indústria.

Veja também