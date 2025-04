Da Antártida ao Ártico: bilionário chinês que comprou 1ª missão aos polos revela imagens

A- A+

O investidor em criptomoedas Chun Wang usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o andamento da primeira missão tripulada aos polos terrestres. Foi o bilionário chinês quem comprou a viagem da companhia SpaceX, de Elon Musk, segundo a Bloomberg, por valor ainda desconhecido. Nesta quinta-feira, pelo X, o magnata divulgou uma sequência de frames acelerados do percurso entre os extremos Sul e Norte do planeta.

"Timelapse da Antártida ao Ártico", escreveu.

Timelapse from Antarctica to the Arctic. pic.twitter.com/B3qZzNPBzB — Chun (@satofishi) April 3, 2025

A tripulação é formada por Chun Wang, pela cineasta Jannicke Mikkelsen, pela pesquisadora Rabea Rogge e pelo aventureiro Eric Philips. Horas antes do timelapse, Wang compartilhou as primeiras imagens em órbita e relatou os desafios de adaptar o organismo humano ao ambiente sem gravidade.





"A viagem para a órbita foi muito mais tranquila do que eu esperava. Tirando o último minuto antes do SECO, mal senti forças G — honestamente, parecia apenas mais um voo. Eu tinha imaginado que seria como estar em um elevador que desce de repente, mas essa sensação nunca veio", destacou ele.

O bilionário chinês ponderou que a tripulação sentiu os efeitos da microgravidade nas primeiras horas.

"O enjoo espacial atingiu todos nós — sentimos náuseas e acabamos vomitando algumas vezes. Era diferente do enjoo em um carro ou no mar. Você ainda podia ler no seu iPad sem piorar. Mas até mesmo um pequeno gole de água poderia perturbar seu estômago e provocar vômitos".

Ao longo de três a cinco dias, eles sobrevoarão e observarão os polos Norte e Sul da Terra e realizarão pesquisas sobre o impacto dos voos espaciais na saúde humana. Por causa do enjoo, nenhum dos tripulantes pediu que a cúpula da nave fosse aberta. O grupo decidiu assistir a um filme na primeira noite e dormir antes do previsto. No dia seguinte, segundo o bilionário, sentiram-se revigorados. Wang publicou em sua conta no X as primeiras imagens dos bastidores da missão.

The ride to orbit was much smoother than I had anticipated. Apart from the final minute before SECO, I barely felt any G-forces—it honestly felt like just another flight.



I had imagined it would feel like being in an elevator that suddenly drops, but that sensation never came.… pic.twitter.com/h7YMyPY9ld — Chun (@satofishi) April 2, 2025

As imagens publicadas pelo chinês incluem o momento em que o grupo abre pela primeira vez a estrutura que lhes permite uma visão direta dos polos terrestres.

"Olá, Antártida. Ao contrário do que foi antecipado anteriormente, de 460 km acima, é apenas branco puro, nenhuma atividade humana é visível", contou o chinês aos seguidores, no X.

Hello, Antarctica.



Unlike previously anticipated, from 460 km above, it is only pure white, no human activity is visible. pic.twitter.com/i7JawFYzW2 — Chun (@satofishi) April 2, 2025

A missão, chamada Fram2 — em referência a um navio de expedição polar norueguês que operou no final do século XIX e início do século XX — decolou a bordo de um foguete Falcon 9 da Flórida às 21h46 (horário local) nesta segunda-feira, levando uma tripulação de quatro astronautas privados.

— Minha própria jornada foi moldada por uma curiosidade de toda a vida e um fascínio por ultrapassar limites — disse Wang durante uma apresentação da missão transmitida ao vivo na plataforma X na sexta-feira. — Quando criança, eu costumava encarar aquele espaço branco e vazio no final do mapa-múndi, imaginando o que havia ali.

Segundo Jon Edwards, vice-presidente da SpaceX, a missão se aproxima de um feito inédito: antes disso, o mais próximo que um astronauta chegou de sobrevoar os polos foi durante as primeiras missões espaciais soviéticas que levaram cosmonautas como Yuri Gagarin.

Wang, que nasceu na China mas anunciou em 2023 nas redes sociais que se tornou cidadão de Malta, cofundou em 2013 um dos maiores pools de mineração de Bitcoin, o F2Pool. Ao seu lado estão a diretora e cinegrafista norueguesa Jannicke Mikkelsen, o aventureiro australiano Eric Philips e a estudante de pós-graduação alemã Rabea Rogge — todos estreando como astronautas.

A missão se soma à lista de mais de uma dúzia de voos espaciais tripulados realizados pela SpaceX, a maioria em parceria com a NASA. Além de transportar astronautas de e para a Estação Espacial Internacional, a empresa de Musk já realizou duas missões para o bilionário Jared Isaacman, indicado pelo ex-presidente Donald Trump para chefiar a NASA.

Ao final da missão, a tripulação fará a amaragem na costa oeste dos Estados Unidos.

— Cada uma dessas missões é um pequeno passo rumo a tornar as viagens espaciais mais parecidas com o transporte aéreo, em que qualquer pessoa possa voar — disse Jessica Jensen, vice-presidente de operações com clientes e integração na SpaceX.

