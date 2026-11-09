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CRISE NO UENO BANK Da ascensão meteórica à crise nacional: pontos-chave sobre a queda do Ueno Bank no Paraguai A instituição, que se apresentava como símbolo de inovação e inclusão financeira, foi declarada inviável em 3 de novembro pelo Banco Central, e oito de seus diretores estão presos

De banco digital sensação a epicentro de uma crise econômica e política, o Ueno Bank percorreu um caminho que sacudiu o Paraguai em menos de cinco anos: seu fechamento congelou depósitos de milhões de clientes e precipitou a destituição do presidente Santiago Peña.

A instituição, que se apresentava como símbolo de inovação e inclusão financeira, foi declarada inviável em 3 de novembro pelo Banco Central, e oito de seus diretores estão presos.

Peña e o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo também estão em prisão preventiva, enquanto os paraguaios sofrem com a incerteza em relação às suas economias e uma economia em estado de choque.

Confira a seguir cinco pontos-chave para entender a ascensão e a queda do Ueno Bank e suas consequências.

Ascensão meteórica

O Ueno surgiu em dezembro de 2021 como uma financeira digital, com atendimento 24 horas. Em novembro de 2023 obteve licença bancária e cresceu até alcançar, em 2026, três milhões de clientes, metade da população do Paraguai.

Os benefícios que oferecia o tornaram popular, sobretudo entre quem não estava bancarizado. "Até antes do Ueno, o número de contas bancárias era de cerca de um milhão e, com o Ueno, passaram para três milhões", explicou à AFP o analista financeiro Amílcar Ferreira.

O Ueno também recebeu recursos de empresas, organismos como a Conmebol e entidades estatais como o Instituto de Previdência Social e a hidrelétrica Itaipu.

Ueno Bank virou epicentro de crise econômica e política no Paraguai | Foto: Ueno Bank/Divulgação

Um gigante com pés de barro

Para o economista e ex-ministro da Fazenda Dionisio Borda, a liquidação do Ueno foi uma "morte anunciada".

"Seu crescimento em três anos era muito chamativo e, sobretudo, sabendo-se que tinha um patrimônio muito baixo, quase negativo, e que se financiava com recursos do Estado", afirmou Borda à AFP.

O Ueno oferecia devoluções (cashback) de até 40% pelo uso de seu cartão, de modo que "era muito difícil imaginar que tivesse uma margem de lucro", acrescentou.

Para Ferreira, "provavelmente não tinham todo o capital requerido para esses investimentos". Ele considera que parte da expansão pode ter sido financiada com "empréstimos a empresas vinculadas" em montantes superiores aos permitidos.

O Banco Central iniciou em 2 de novembro o processo de liquidação do Ueno após determinar que sua solvência tinha caído para menos da metade do mínimo legal. As operações foram suspensas e milhões de clientes perderam o acesso aos seus recursos.

Crise política

A derrocada arrastou Peña, presidente desde 2023 e que até 2025 teve ações no grupo que controlava a instituição.

Peña é acusado de injetar no banco mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) em recursos públicos e de ocultar ou minimizar seus problemas financeiros, apesar dos alertas sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência. Ele também é questionado por ter nomeado para a presidência do Banco Central Carvallo, ex-diretor do Ueno, em um potencial conflito de interesses.

Após perder o apoio de seu Partido Colorado (conservador), Peña foi destituído na sexta-feira e colocado em prisão preventiva, denunciado por suposta lesão de confiança e administração em proveito próprio, crimes que podem lhe render até 15 anos de prisão.

Medidas de emergência

O governo correu para adotar medidas a fim de devolver os depósitos aos pequenos correntistas. Uma lei de emergência permitiu antecipar pagamentos de até 18.000 dólares (aproximadamente R$ 99.000, na cotação atual) por conta e, até sábado, quase 1,2 milhão de clientes tinham recebido seus recursos em outros bancos, segundo as autoridades.

Mas os grandes depositantes terão que esperar a liquidação de ativos ou a recuperação de créditos do Ueno, explicou Ferreira. A cotação do dólar disparou 9,5% e o risco-país subiu de 125 para 143 pontos-base entre 2 e 5 de novembro.

Futuro incerto

Oito diretores do Ueno foram detidos por suposta lesão de confiança e estelionato, entre eles seu CEO, Miguel Vázquez, dono de quase duas dezenas de empresas de diversos setores.

A crise ameaça se estender a esse conglomerado empresarial: o eventual fechamento de suas companhias pode provocar milhares de demissões e agravar o impacto econômico do colapso bancário.

O golpe já é sentido no comércio. A Associação de Importadores e Comerciantes do Paraguai registrou quedas de até 70% nas vendas e dificuldades para repor mercadorias e honrar compromissos.

"Vai haver um impacto econômico", advertiu Ferreira, porque diante dessas crises "as pessoas ficam muito cautelosas, muito conservadoras, evitam gastos que não sejam estritamente necessários e isso obviamente se reflete no consumo".

Para Borda, "é o maior roubo cometido em toda a história da era democrática", embora considere que o restante dos bancos continua sólido e "as pessoas não duvidam do sistema financeiro".

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