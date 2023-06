A- A+

Após várias semanas de festas e celebrações, chegou a data mais aguardada da época junina: o São João. Neste sábado, comemora-se o dia oficial em homenagem ao santo, o dia oficial das comemorações que tomam conta das cidades nordestinas.

Em Pernambuco, como sabemos, não é diferente. O Estado se veste de bandeirinhas e roupas xadrez, acende a fogueira e aproveita as comidas típicas, como milho cozido ou assado, pamonha, canjica e pé de moleque.

Para alegrar o principal e mais festivo fim de semana da temporada, tem shows e palhoções espalhados por diversos municípios, seja na Região Metropolitana do Recife ou no interior do Estado. Aliás, você pode conferir a programação dos principais polos no infográfico ao fim da matéria.

Na capital pernambucana, a noite será repleta de atrações no Sítio Trindade, em Casa Amarela, o mais tradicional ponto do São João recifense, e no Arraial Novo da Rio Branco, montado no Bairro do Recife e que figura como a novidade de 2023.

Polo no Bairro do Recife é uma das novidades deste ano na capital pernambucana - Foto: Marcos Pastich/PCR

Na programação, quadrilhas juninas, trios pé de serra e músicos como Cristina Amaral e Beto Hortis. No domingo, a festa segue com nomes como Geraldo Maia, Flor do Muçambê, Nádia Maia, Maciel Melo e Geraldinho Lins. E, nos dois dias, tem também programação infantil, com atrações como Mari Bigio e Carol Levy.

O esquema de segurança no Recife e Região Metropolitana, bem como nas cidades do interior, segue reforçado. Em Caruaru, no Agreste do Estado, o policiamento no entorno do Pátio do Forró Luiz Gonzaga, no Alto do Moura e no Polo Azulão terá reforço especial com o efetivo do 4º Batalhão e do 1º Batalhão Integrado Especializado (1º BIEsp) da Polícia Militar (PMPE).

Segundo o Governo de Pernambuco, o monitoramento das vias da cidade terá o apoio de drones do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), equipados com câmeras. Além disso, a Polícia Civil (PCPE) atenderá as ocorrências em uma Delegacia Móvel, além do plantão da 14ª Delegacia Seccional.

São João de Caruaru é um dos mais visitados no Estado - Foto: Divulgação

De acordo com a Prefeitura de Caruaru, mais de 200 câmeras de segurança estão instaladas nas adjacências dos principais polos de festejos, com imagens espelhadas para a Secretaria de Defesa Social (SDS) do Estado.

Cerca de 120 agentes, entre guardas municipais e bombeiros civis, também atuam no reforço da segurança. A Capital do Forró, como também é conhecida a cidade, está, ainda, com ações voltadas para o combate à violência contra a mulher.

O Pátio de Eventos, principal local da festa junina, conta com ponto de apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) ao lado do posto avançado da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), instalado pela primeira vez no São João de Caruaru.

Neste sábado, sobem ao palco principal os cantores Benil, Taty Girl, João Gomes e Gustavo Mioto. No domingo, quem anima a multidão é a banda Brasas do Forró e os cantores Eduardo Costa, Ana Castela e Leonardo. Nos dois dias, a previsão é de que os shows comecem às 19h, com a última apresentação iniciando à 0h45.

Nádia Maia se apresenta no Alto do Moura neste sábado (24) - Foto: Edson Holanda/PCR

Entre os nomes que se apresentam no Alto do Moura estão Nádia Maia, Cheiro de Amor e Felipão e Forró Moral. De acordo com a prefeitura, entre a última quinta e este domingo mais de 200 atrações se apresentam no São João caruaruense.

Elas se dividem em 12 polos, que recebem diferentes vertentes culturais, como sertanejo e axé. Para quem vai em busca do forró tradicional, boas opções são, também, os polos Casa Rosa, Juarez Santiago, Repente, Camarão e Rildo Hora, que tem na programação, ainda, blues e jazz.

Em Petrolina, no Sertão do Estado, o principal polo junino é o Pátio de Eventos Ana das Carrancas, cujo nome homenageia a famosa artesã e ceramista, falecida em 2008.

Neste sábado, sobem ao palco os sertanejos Gusttavo Lima e Zé Neto e Cristiano, além de Fabinho Testado, Clayton e Romário e Pedro Cavalcante. No domingo, a festa fica a cargo da dupla Maiara e Maraisa, Alok, Iguinho e Lulinha, Raí Saia Rodada e Ana Costa. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrolina, o horário das atrações é divulgado no dia dos eventos.

Em Petrolina, a estimativa é de que a festa movimente R$ 280 milhões - Foto: Divulgação

De acordo com a prefeitura, a estimativa é de que o São João movimente R$ 280 milhões, o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) anual da cidade. Segundo a gestão municipal, a rede hoteleira está com ocupação de 100% na semana junina e a expectativa é de que a movimentação no aeroporto da cidade aumente 25% durante os dias da festa.

Uma novidade na edição deste ano no São João do município é a gratuidade do "Expresso do Forró", com 12 linhas saindo de polos fixos de transporte coletivo em direção ao Pátio Ana das Carrancas.

A infraestrutura do evento conta com praça de alimentação, controle de entrada e saída, portaria, vila cenográfica, restaurantes, lanchonetes, banheiros químicos e espaços para ‘achados e perdidos’.

