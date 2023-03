Da carne à cerveja: compostos causadores de câncer foram encontrados em alimentos do dia a dia

A- A+

Compostos químicos causadores de câncer chamados de nitrosaminas foram detectados em uma série de alimentos do dia a dia e representam um risco à saúde da população, alertou a Agência Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, da sigla em inglês) nesta terça-feira (28).

Na avaliação, a autoridade encontrou 10 tipos de nitrosaminas que são consideradas carcinogênicas, ou seja, que aumentam o risco para o desenvolvimento de um câncer, e também genotóxicas, que podem causar danos ao DNA.

“A nossa avaliação conclui que, para todos os grupos etários da população da União Europeia (UE), o nível de exposição a nitrosaminas nos alimentos constitui um problema de saúde. Com base em estudos com animais, consideramos a incidência de tumores hepáticos (no fígado) como o efeito mais crítico para a saúde”, afirmou o presidente do Painel sobre Contaminantes na Cadeia Alimentar da EFSA, Dieter Schrenk, em comunicado.

Embora tenha sido realizado na Europa, o monitoramento chama a atenção por ter encontrado as substâncias em comidas comuns do dia a dia. A agência identificou as nitrosaminas em diferentes tipos de alimentos, como carnes curadas (salame, presunto, entre outros), peixe processado, cacau, cerveja e outras bebidas alcoólicas.

O grupo alimentar que mais contribuiu para a exposição aos compostos foram a carne e seus derivados. No entanto, o alerta da EFSA destaca ainda que “as nitrosaminas também podem estar presentes em outros alimentos, incluindo vegetais processados, cereais, leite e produtos lácteos ou alimentos fermentados, em conserva e condimentados”.

A agência afirmou que compartilhará os resultados da análise com a Comissão Europeia, que irá discutir com as autoridades nacionais quais são as medidas necessárias para reduzir o risco de saúde pública proveniente das nitrosaminas.

Por enquanto, orienta que balancear a dieta com uma variedade de alimentos pode ajudar os consumidores a reduzir o risco de comer regularmente alimentos com altas concentrações da substância.

As nitrosaminas são moléculas que podem ser criadas a partir de reações químicas envolvendo aminas e nitritos, que são muito utilizados para conservar alimentos, especialmente de carnes curadas. Essa transformação pode ocorrer durante o processo de fabricação, mas também acontecem no estômago. Por isso, o excesso de nitrato também é considerado danoso à saúde.

Em um estudo publicado no ano passado na revista científica Nature, pesquisadores da Queen's University Belfast, no Reino Unido, conduziram um experimento com camundongos em que alimentaram uma parte com carne de porco processada contendo 15% de nitritos e, os demais, com uma versão sem o composto.

Como resultado, os indivíduos do primeiro grupo desenvolveram 75% mais câncer no trato intestinal quando comparado aos que não ingeriram os nitritos. Um dos autores do trabalho, o professor da universidade Chris Elliott OBE, pediu na época que os achados levassem o governo britânico a rever os limites da substância nos alimentos.

“Os resultados deste novo estudo tornam o risco de câncer associado à carne curada com nitrito ainda mais claro. O consumo diário de bacon e presunto contendo nitrito representa um risco muito real para a saúde pública”, disse em comunicado.

